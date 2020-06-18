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內神通外鬼兩年多詐3億 兆豐銀去除人為鑑價防弊

邦瀚斯香港春拍唯一預展在台灣 日常配戴珠寶平價起標

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
天然紫翡翠配彩色寶石及鑽石珠鍊，估價約250萬港元起。圖／邦瀚斯提供
天然紫翡翠配彩色寶石及鑽石珠鍊，估價約250萬港元起。圖／邦瀚斯提供

珠寶市場迎來新世代藏家，能日常配戴的款式成為市場新寵。邦瀚斯（Bonhams）7月6日即將登場的「香港珠寶及翡翠」拍賣，一系列祖母綠、藍寶石、紅寶石等彩色寶石作品，從入門可以常戴的作品到以鑑賞優質寶石為主的進階藏家都能找到適合自己的珠寶。台灣也是本季拍賣，香港以外亞洲地區唯一舉辦預展的城市，即日起至6月20日止。因為台灣藏家的珠寶鑒賞力為華人最高，來台拍品以珠寶為主，包括7月28日將於紐約珠寶專場上拍的一對頂級無燒喀什米爾藍寶石。

此次來台展出4枚頂級藍寶石，有兩枚戒指為香港春拍拍品，另外兩枚來自紐約。香港春拍的兩枚戒指，一枚為20.05克拉的階梯式切割錫蘭藍寶石；另一枚6.65克拉的橢圓形無燒喀什米爾藍寶石鑽戒，則為香港的領拍之作，來自1887年開礦6年後便絕礦的傳奇喀什米爾產區，估價286萬港元起。同樣是無燒喀什米爾藍寶石，紐約的兩枚均為裸石，分別為一對澳洲兄弟的家族所擁有，一枚重6.95克拉、另一枚重9.23克拉，色澤深濃優美，至最近才鑑定出來自喀什米爾。

另一件估價逾250萬港幣的紫翡串鍊，薈萃68顆尺寸約在14.1-14.8毫米之間的天然薰衣草紫色翡翠珠，串珠長達117公分，加上兩個粉紅剛玉與紅寶石的十字造型釦頭，配戴起來具時尚感，亦可拆作短項鍊配戴。

邦瀚斯拍賣行董事長胡瑞表示，台灣藏家普遍珠寶知識深厚，加上新一代藏家也漸漸崛起，拍賣行針對這樣的趨勢推出較為寬廣的品項，同時起拍價也訂得誘人。例如紅寶石就有視覺效果十足的大件紅寶石鑽石項鍊，以親民價起拍，吸引有配戴需求的買家。而針對講究鴿血紅的藏家，則有來自緬甸抹谷的紅寶石鑽石項鍊，共22.44克拉的紅寶石中，有7顆具備證書；紅寶石鑽戒提供來自莫三比克和緬甸產區作品，選擇豐富。

28.44克拉天然無經加熱處理緬甸抹谷「鴿血紅」紅寶石配19.50克拉鑽石項鍊，估價約260萬港元起。圖／邦瀚斯提供
28.44克拉天然無經加熱處理緬甸抹谷「鴿血紅」紅寶石配19.50克拉鑽石項鍊，估價約260萬港元起。圖／邦瀚斯提供
即將於紐約上拍的兩枚天然無經加熱處理喀什米爾藍寶石，6.95克拉藍寶石估價25萬美元起；9.23克拉藍寶石估價47萬5,000元美金起。圖／邦瀚斯提供
即將於紐約上拍的兩枚天然無經加熱處理喀什米爾藍寶石，6.95克拉藍寶石估價25萬美元起；9.23克拉藍寶石估價47萬5,000元美金起。圖／邦瀚斯提供
紐約上拍的兩枚喀什米爾藍寶石也來台展出。圖／邦瀚斯提供
紐約上拍的兩枚喀什米爾藍寶石也來台展出。圖／邦瀚斯提供
天然紫翡翠配彩色寶石及鑽石珠鍊，估價約250萬港元起，可拆做兩短鍊配戴。圖／邦瀚斯提供
天然紫翡翠配彩色寶石及鑽石珠鍊，估價約250萬港元起，可拆做兩短鍊配戴。圖／邦瀚斯提供
20.05克拉天然無經加熱處理緬甸藍寶石配鑽石戒指，La Serlas（出自一歐洲收藏），估價120萬港元起。圖／邦瀚斯提供
20.05克拉天然無經加熱處理緬甸藍寶石配鑽石戒指，La Serlas（出自一歐洲收藏），估價120萬港元起。圖／邦瀚斯提供
格拉夫「Cluster」祖母綠配鑽石項鍊，祖母綠共重46克拉、白鑽共重67克拉，估價約110萬港元起。圖／邦瀚斯提供
格拉夫「Cluster」祖母綠配鑽石項鍊，祖母綠共重46克拉、白鑽共重67克拉，估價約110萬港元起。圖／邦瀚斯提供
6.65克拉天然無經處理克什米爾藍寶石配鑽石戒指，估價286萬港元起。圖／邦瀚斯提供
6.65克拉天然無經處理克什米爾藍寶石配鑽石戒指，估價286萬港元起。圖／邦瀚斯提供

珠寶 香港 紐約

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