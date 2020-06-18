朴信惠和眾女星穿FENDI洗版 把人拉進卡通奇幻世界

朴信惠在活屍電影「Alive」的媒體發布會上，以一襲FENDI California Sky全新系列時裝現身，俐落鮮明的視覺強度讓人眼睛一亮；日前「梨泰院Class」的金多美在W雜誌5月份率先穿上此黑白2D錯視系列，近期大陸女星和網紅也紛紛以California Sky 系列洗版，像走進卡通動畫的世界，既時髦又有趣。

朴信惠身穿California Sky設計西裝外套，呈現有別於平日甜美風格的俐落自信；金多美在W雜誌中的穿搭，則是將California Sky穿得怪誕有趣，呈現異時空的氛圍；大陸女星宋祖兒以俏麗活潑的風格展現Baguette手袋；「青春有你2」節目中的戴燕妮，讓California Sky變得青春甜美，可以將2D錯視系列穿出宅男女神的氣息，也令人印象深刻。