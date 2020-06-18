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朴信惠和眾女星穿FENDI洗版 把人拉進卡通奇幻世界

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
「青春有你2」節目中的戴燕妮，將California Sky穿得青春甜美。圖／取自微博
「青春有你2」節目中的戴燕妮，將California Sky穿得青春甜美。圖／取自微博

朴信惠在活屍電影「Alive」的媒體發布會上，以一襲FENDI California Sky全新系列時裝現身，俐落鮮明的視覺強度讓人眼睛一亮；日前「梨泰院Class」的金多美在W雜誌5月份率先穿上此黑白2D錯視系列，近期大陸女星和網紅也紛紛以California Sky 系列洗版，像走進卡通動畫的世界，既時髦又有趣。

朴信惠身穿California Sky設計西裝外套，呈現有別於平日甜美風格的俐落自信；金多美在W雜誌中的穿搭，則是將California Sky穿得怪誕有趣，呈現異時空的氛圍；大陸女星宋祖兒以俏麗活潑的風格展現Baguette手袋；「青春有你2」節目中的戴燕妮，讓California Sky變得青春甜美，可以將2D錯視系列穿出宅男女神的氣息，也令人印象深刻。

近期上市的2020早秋California Sky系列，是FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi和洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides的二度合作，他運用獨特的黑白兩色麥克筆卡通筆觸打造作品，這次和FENDI合作包括男、女童裝成衣及配件，呼應加州天空（California Sky）的主題，也有天藍色、紫藤色的點綴；在配件部分，經典的Peekaboo和Baguette手袋，也以Joshua Vides的黑白2D錯視效果設計，展現獨特的當代藝術風格。

金多美在W雜誌5月份率先穿上California Sky系列。圖／取自IG
金多美在W雜誌5月份率先穿上California Sky系列。圖／取自IG
宋祖兒以搞笑歡樂的俏皮，詮釋California Sky系列。圖／取自微博
宋祖兒以搞笑歡樂的俏皮，詮釋California Sky系列。圖／取自微博
「青春有你2」節目中的戴燕妮，將California Sky穿得青春甜美。圖／取自微博
「青春有你2」節目中的戴燕妮，將California Sky穿得青春甜美。圖／取自微博
大陸饒舌歌手王琳凱也詮釋了California Sky配件系列。圖／取自微博
大陸饒舌歌手王琳凱也詮釋了California Sky配件系列。圖／取自微博
金多美在W雜誌5月份率先穿上California Sky系列。圖／取自IG
金多美在W雜誌5月份率先穿上California Sky系列。圖／取自IG
宋祖兒以搞笑歡樂的俏皮，詮釋California Sky系列。圖／取自微博
宋祖兒以搞笑歡樂的俏皮，詮釋California Sky系列。圖／取自微博
宋祖兒以搞笑歡樂的俏皮，詮釋California Sky系列。圖／取自微博
宋祖兒以搞笑歡樂的俏皮，詮釋California Sky系列。圖／取自微博
FENDI California Sky設計西裝外套，92,000元。圖／FENDI提供
FENDI California Sky設計西裝外套，92,000元。圖／FENDI提供
朴信惠等眾女星以California Sky配件系列穿出卡通風格。圖／品牌提供或取自微博
朴信惠等眾女星以California Sky配件系列穿出卡通風格。圖／品牌提供或取自微博
朴信惠在電影「Alive」的媒體發布會上，以一襲FENDI California Sky時裝現身。圖／FENDI提供
朴信惠在電影「Alive」的媒體發布會上，以一襲FENDI California Sky時裝現身。圖／FENDI提供
「青春有你2」節目中的戴燕妮，將California Sky穿得青春甜美。圖／取自微博
「青春有你2」節目中的戴燕妮，將California Sky穿得青春甜美。圖／取自微博

FENDI 卡通

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