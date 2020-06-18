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朴信惠和眾女星穿FENDI洗版 把人拉進卡通奇幻世界
朴信惠在活屍電影「Alive」的媒體發布會上，以一襲FENDI California Sky全新系列時裝現身，俐落鮮明的視覺強度讓人眼睛一亮；日前「梨泰院Class」的金多美在W雜誌5月份率先穿上此黑白2D錯視系列，近期大陸女星和網紅也紛紛以California Sky 系列洗版，像走進卡通動畫的世界，既時髦又有趣。
朴信惠身穿California Sky設計西裝外套，呈現有別於平日甜美風格的俐落自信；金多美在W雜誌中的穿搭，則是將California Sky穿得怪誕有趣，呈現異時空的氛圍；大陸女星宋祖兒以俏麗活潑的風格展現Baguette手袋；「青春有你2」節目中的戴燕妮，讓California Sky變得青春甜美，可以將2D錯視系列穿出宅男女神的氣息，也令人印象深刻。
近期上市的2020早秋California Sky系列，是FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi和洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides的二度合作，他運用獨特的黑白兩色麥克筆卡通筆觸打造作品，這次和FENDI合作包括男、女童裝成衣及配件，呼應加州天空（California Sky）的主題，也有天藍色、紫藤色的點綴；在配件部分，經典的Peekaboo和Baguette手袋，也以Joshua Vides的黑白2D錯視效果設計，展現獨特的當代藝術風格。
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