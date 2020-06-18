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色票控必收！3INA「光影PLAY特調眼彩盤」每格都好用
買了一盒多色眼影卻總是只有幾個顏色好搭，這應該是很多有化妝習慣的人最感到困擾的問題之一。向來以齊全色票聞名的彩妝品牌3INA全新推出「光影PLAY特調眼彩盤」，主打全系列沒有「廢色」，無論單擦或疊擦都好看，可以讓你的眼影盤不再只有固定幾被挖空，物盡其用！
3INA這次打造的「光影PLAY特調眼彩盤」，特別用充滿清新初戀滋味的特調氣泡飲色調作為創意靈感與命名主題，推出紅玉茶玫瑰色調的「#Cherry鮮榨櫻桃泡泡」、落日夕陽色的「#Sunset蜜糖夕橙泡泡」，以及奶昔寶寶色「#Bloom櫻花雪酪泡泡」和知性冷淡風奶茶調的「#Nude可可歐蕾泡泡」四組合，共36種Pantone色調。其中「#Cherry鮮榨櫻桃泡泡」當中網羅了3INA唇彩中人氣色#114溫柔小姐姐，像是把乾燥玫瑰花瓣揉入眼影中的配色超有氣質。「#Sunset蜜糖夕橙泡泡」則是打造出新鮮果汁感的眼妝，充滿甜美活力。
此外，九宮格當中同時有細緻珠光與絲絨霧面質地，特別研發「漸層色計光影科技」，就算零技巧的手殘人也能輕鬆堆疊、自然揉合暈染色彩。「極限持色控油微粒」則是讓粉體接觸肌膚瞬間完美凝脂，能持久定色並更貼合，夏天出油較多也不怕。
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