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補班日超商好康連發！OKmart限時3天「大杯美式咖啡、拿鐵買2送2」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
OKmart全台門市於即日起至6月20日推出補班限定優惠，大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵買2送2。圖／OKmart提供
OKmart全台門市於即日起至6月20日推出補班限定優惠，大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵買2送2。圖／OKmart提供

6月20日周六是端午連假的補班日，超商咖啡優惠連發為上班族掃除憂鬱，OKmart全台門市於即日起至6月20日推出補班限定優惠，大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵可享買2送2，同步推薦3款阿華田酷脆力元氣點心，在早餐或下午茶用甜味療癒煩悶，其中「阿華田酷脆力蛋塔」原價42元、6月20日前可享補班限定優惠價39元。

OKmart新推出的阿華田酷脆力元氣點心共有「阿華田巧克力夾心吐司」、「阿華田巧克力蛋糕捲」、「阿華田酷脆力蛋塔」等3款，皆使用阿華田酷脆力巧克力。「阿華田巧克力夾心吐司」將濃郁的巧克力夾入軟嫩可口的吐司，每一口都能嚐到巧克力的香甜滋味，新品價32元；「阿華田巧克力蛋糕捲」層層捲起的巧克力內餡甜而不膩，新品價38元；而OKmart最受歡迎的獨家哈燒熱點系列繼口碑爆棚的「原味葡式蛋塔」之後，新推出「阿華田酷脆力蛋塔」，外酥內軟的蛋塔皮加上經典的阿華田酷脆力巧克力內餡，濃濃的巧克力味散布舌尖，值得甜點控嘗鮮。

OKmart新推出3款阿華田酷脆力元氣點心，補班日用甜點和咖啡療癒煩悶。圖／OKmart提供
OKmart新推出3款阿華田酷脆力元氣點心，補班日用甜點和咖啡療癒煩悶。圖／OKmart提供

巧克力 咖啡

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