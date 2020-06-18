聽新聞
test
0:00 / 0:00
補班日超商好康連發！OKmart限時3天「大杯美式咖啡、拿鐵買2送2」
6月20日周六是端午連假的補班日，超商咖啡優惠連發為上班族掃除憂鬱，OKmart全台門市於即日起至6月20日推出補班限定優惠，大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵可享買2送2，同步推薦3款阿華田酷脆力元氣點心，在早餐或下午茶用甜味療癒煩悶，其中「阿華田酷脆力蛋塔」原價42元、6月20日前可享補班限定優惠價39元。
OKmart新推出的阿華田酷脆力元氣點心共有「阿華田巧克力夾心吐司」、「阿華田巧克力蛋糕捲」、「阿華田酷脆力蛋塔」等3款，皆使用阿華田酷脆力巧克力。「阿華田巧克力夾心吐司」將濃郁的巧克力夾入軟嫩可口的吐司，每一口都能嚐到巧克力的香甜滋味，新品價32元；「阿華田巧克力蛋糕捲」層層捲起的巧克力內餡甜而不膩，新品價38元；而OKmart最受歡迎的獨家哈燒熱點系列繼口碑爆棚的「原味葡式蛋塔」之後，新推出「阿華田酷脆力蛋塔」，外酥內軟的蛋塔皮加上經典的阿華田酷脆力巧克力內餡，濃濃的巧克力味散布舌尖，值得甜點控嘗鮮。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言