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李英宏現身詹朴APUJAN快閃店 「台帥」變身「東方帥」

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
李英宏擔當APUJAN台北信義微風3樓的期間限定店一日店長。記者陳立凱／攝影
李英宏擔當APUJAN台北信義微風3樓的期間限定店一日店長。記者陳立凱／攝影

設計師詹朴同名品牌APUJAN的期間限定店，在台北信義微風3樓登場，擔當一日品牌大使的李英宏表示他很喜歡詹朴服裝裡融合東方、瀟灑、飄逸的三元素，很符合他「台帥」風格，立馬變身「東方帥」。

李英宏以同時穿上2件襯衫的方式來搭配，因自覺身形偏瘦，2件疊穿有層次感、也顯得較有分量。APUJAN快閃店全新空間展現了設計師詹朴的風格與喜好，以文學典故、奇幻的架空世界觀為靈感，陳列2020春夏「怪奇的時間盜賊」系列，全⽩空間中已以博物館的標本保存框、畫框、書本造型的包裝禮盒等點綴，也將詹朴熱愛的印花元素例如時鐘、鑰匙、恐龍骨骸等以3D列印表現，呼應時光盜賊的象徵符號，用來表現被竊取的時間、時間的觀察者與時間流動的軌跡。

上述圖樣加上花開花落、枯木、星星等，就成為本季服裝色塊、線條和交錯織線的圖樣，既復古⼜具科幻未來感，展現詹朴的奇思異想。東方傳統服飾上的旗袍釦、領型、袖型、祭典帽飾等，仍為春夏時裝的細節發揮，本季呈現更多特殊布料的運動款式，獨家開發布料也以電腦刺繡、緹花針織、數位印花等設計，彷彿翻開奇幻故事的篇章。在快閃店也同步上市與空氣防護品牌淨對流Xpure聯名設計的限量抗霾口罩，可重複水洗，5款不同圖紋布面也是APUJAN的標誌印花；快閃店即起開幕，將營運至8月2日止。

APUJAN推出呼應「雲的製造所」主題的兩色印花薄圍巾，各售9,800元。圖／APUJAN提供
APUJAN推出呼應「雲的製造所」主題的兩色印花薄圍巾，各售9,800元。圖／APUJAN提供
APUJAN期間限定店微風信義店銷售「怪奇的時間盜賊」時裝系列。圖／APUJAN提供
APUJAN期間限定店微風信義店銷售「怪奇的時間盜賊」時裝系列。圖／APUJAN提供
李英宏和詹朴都是1986年生，兩人因成長背景而在文學、音樂有共同話題。記者陳立凱／攝影
李英宏和詹朴都是1986年生，兩人因成長背景而在文學、音樂有共同話題。記者陳立凱／攝影
APUJAN微風信義期間限定店開幕同時上市APUJAN X Xpure聯名限量口罩，各售950元。
APUJAN微風信義期間限定店開幕同時上市APUJAN X Xpure聯名限量口罩，各售950元。
APUJAN期間限定店於微風信義3樓登場，營運至8月2日止。圖／APUJAN提供
APUJAN期間限定店於微風信義3樓登場，營運至8月2日止。圖／APUJAN提供

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