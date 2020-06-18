李英宏現身詹朴APUJAN快閃店 「台帥」變身「東方帥」

設計師詹朴同名品牌APUJAN的期間限定店，在台北信義微風3樓登場，擔當一日品牌大使的李英宏表示他很喜歡詹朴服裝裡融合東方、瀟灑、飄逸的三元素，很符合他「台帥」風格，立馬變身「東方帥」。

李英宏以同時穿上2件襯衫的方式來搭配，因自覺身形偏瘦，2件疊穿有層次感、也顯得較有分量。APUJAN快閃店全新空間展現了設計師詹朴的風格與喜好，以文學典故、奇幻的架空世界觀為靈感，陳列2020春夏「怪奇的時間盜賊」系列，全⽩空間中已以博物館的標本保存框、畫框、書本造型的包裝禮盒等點綴，也將詹朴熱愛的印花元素例如時鐘、鑰匙、恐龍骨骸等以3D列印表現，呼應時光盜賊的象徵符號，用來表現被竊取的時間、時間的觀察者與時間流動的軌跡。