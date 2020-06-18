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買大送小！Cold Stone「補班日優惠」　限時只有3天

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
COLD STONE限時3天推出「買大送小」的優惠活動。圖／COLD STONE提供
COLD STONE限時3天推出「買大送小」的優惠活動。圖／COLD STONE提供

因配合端午連休補假，因此6月20日將補班一日，讓上班族要連續上班6天。為了鼓舞勞工們的士氣，COLD STONE特別推出「補班沁涼一夏」活動，自6月19日起限時3天，推出「購買大杯冰淇淋，即贈小杯冰淇淋」的優惠，成為上班族的另類小確幸。

口味眾多的COLD STONE冰淇淋，目前在台有多間門市，並甫於6月初新推出「芒著想荔」經典雪貝，以屏東枋山愛文芒果作為主角，用愛文芒果雪貝作為基底，再搭配愛文芒果、法國草莓、荔枝QQ球等配料，為夏季帶來多重享受。另外高人氣的藍色棉花糖冰淇淋，今夏也升級成為新品「雲朵啵啵」，拌入香奶冰淇淋，呈現漸層的雲朵氛圍，再搭配法國跳跳糖、棉花糖、脆皮餅乾等佐料，創造出豐富的清涼口感，小杯均為140元，中杯190元，大杯240元。

本次COLD STONE自6月19日至6月21日期間，特別針對補班日推出優惠活動。至全台門市購買大杯冰淇淋，可立刻贈送小杯冰淇淋一杯，為民眾在高溫的夏日，增添沁涼解熱的暢快感。（不含脆餅／桶裝）

冰淇淋 芒果 法國

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