百達翡麗今年首款新表！限量版6007A-001慶新大樓落成
今年歐洲表展因疫情紛紛暫緩舉辦，鐘表龍頭品牌百達翡麗（Patek Philippe）每年於表展發表新作的傳統也受到影響。但另一方面，表廠的另一傳統仍然持續：每逢公司歷史重要時刻，皆推出限量版紀念時計以銘誌值得慶祝的一刻；適逢位於日內瓦Plan-les-Ouates的全新廠房大樓落成，百達翡麗宣布將推出限量一千枚的Calatrava精鋼腕表以茲紀念。
產量甚少的精鋼表款在百達翡麗藏家間一表難求，Calatrava編號6007A-001紀念時計，圓潤的Calatrava表殼採最容易配搭的40毫米尺寸，搭載經典的324 SC機芯，具備日期功能於3點鐘位置。表盤採用典雅的旋轉式打圈圖案灰藍色，中央裝飾「碳纖風格」的精緻紋理，與小牛皮表帶彷彿紡織布料的紋理相呼應。環繞表面中央的是白色三角形刻度分鐘軌道，搭配阿拉伯數字與中空巴頓指針，洋溢年輕活潑感。透明藍寶石水晶玻璃底蓋上則裝飾品牌標誌的卡勒卓華十字星圖案及「New Manufacture 2019」字樣，紀念首批作業小組遷至全新生產大樓的年份，也是品牌歷史新章節的開始。
事實上，百達翡麗自創立以來，幾乎每次廠房落成都會推出紀念表款，如1997年時為誌慶Plan-les- Ouates製表工作坊正式開幕，就有推出編號5500的Pagoda腕表與編號5029的三問腕表。今年因疫情影響，包括百達翡麗、勞力士等品牌都因當時疫情嚴峻展緩發表新作，期間許多表廠也為顧全員工安危而短暫停工，至今逐步恢復。這是百達翡麗今年至今唯一發表的第一件新作，或許也可看作疫情趨緩的象徵，今年新表也有可能陸續發布，值得留意。
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