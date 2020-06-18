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等了144天！「香港迪士尼」重新開放　入園要預約

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
香港迪士尼樂園於6月18日重新開放。圖／香港迪士尼提供
香港迪士尼樂園於6月18日重新開放。圖／香港迪士尼提供

受到新冠肺炎（covid-19）影響，香港迪士尼時隔近5個月之後後，已於6月18日正式重新開放。為了延續防疫工作，園區也實施人員管制、預約入園等工作，針對排隊區、餐廳，也會維持社交距離，並且提昇消毒強度。

位於新界大嶼山的香港迪士尼樂園，是亞洲第2座、中國首座的迪士尼樂園目前園區內規劃有探險世界、灰熊山谷、迷離莊園等7個主要園區。儘管香港迪士尼是是全球最小的迪士尼樂園，但是擁有許多獨家的遊樂設施，因此仍吸引不少粉絲蒞臨。

受到疫情衝擊，香港迪士尼於今年1月25日開始暫停營業至今，合計停業144天，隨著疫情相對趨緩，也於6月18日重新對外營業。包括米奇、米妮、唐老鴨、高飛等明星，也於城堡前正式宣告重新開放。開放首日，樂園也與大嶼山區內的夥伴合作，邀請超過100個家庭前來同樂。另外全新面貌的「奇妙夢想城堡」，也預計將於2020年下旬正式開幕。

香港迪士尼樂園表示，重新開放時，已因應政府及衛生部門的指引，實施一系列全新及加強的健康與安全措施，包括人數管制、賓客須於網上預約到訪日期，且樂園各處的排隊區、餐廳、遊樂設施以及其他設施都會實施社交距離措施，同時提升清潔和消毒的強度與頻次。

香港迪士尼 社交距離 疫情

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