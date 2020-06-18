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日狂銷200萬台！全聯點換購BRUNO電烤盤再回歸 2千有找

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
BRUNO超人氣「手持式4件組攪拌棒」，輕巧好操作，蜜桃粉色超夢幻。圖／全聯福利中心提供
BRUNO超人氣「手持式4件組攪拌棒」，輕巧好操作，蜜桃粉色超夢幻。圖／全聯福利中心提供

全聯點換購活動又有強檔登場！去年一推出瞬間搶換破萬台的日本品牌BRUNO「多功能電烤盤」今年再度強勢回歸，同步推出熱銷新品「上掀式蒸氣循環烤箱」，以及獨家「電子多功能壓力鍋」等，精選多款廚房必備的料理神器，免找代購在全聯就能換購，輕鬆就能以市價最低3.4折起的優惠價格，入手心目中的夢幻逸品。

全聯觀察到消費者對於有設計感又實用的商品特別感興趣，且去年首次引進BRUNO料理廚具就創造十分亮眼換購量，因此今年再度推出BRUNO點換購活動，換購價平均較日本售價便宜2成，並以「餐桌上の遊楽園」為主軸，塑造在家料理就像玩遊戲情境。

活動自6月19日起至8月13日止，為期共8週，換購商品共有8款，包含4款人氣家電與4款優質配件。除了首推必搶的「多功能電烤盤」外，還有熱銷新品「上掀式蒸氣循環烤箱」，以及全台獨家首推的「電子多功能壓力鍋」和超人氣「手持式4件組攪拌棒」等。如果是去年已經入手多功能電烤盤的民眾，也可以趁此機會再加購可煮火鍋、壽喜燒的純白「料理深鍋」配件，另外，「附蓋不鏽鋼杯」、「玻璃珪璪土儲物罐」、「輕鬆扣陶瓷保鮮碗2入組」也都是廚房非常實用的配件。每款商品數量皆有限，兌完為止。

全聯表示，為讓消費者更快速獲得心目中的夢幻逸品，本次活動除了最少可使用300福利點加價購換購外，還能累積5或10生鮮積分加價換購（購買生鮮滿100元即贈1點），或是到門市購買任5或10杯「OFF COFFEE」加價獲得，總共3種換購方式，讓你輕鬆帶回BRUNO。另外，消費者凡換購BRUNO家電任1組，還能得到1個VIP券序號，可加入BRUNO COOKING STUDIO料理直播課程（價值3,000元），1個月2次直播料理教學，讓消費者在家就能輕鬆學會運用BRUNO家電製作美味料理。

輕鬆扣陶瓷保鮮碗2入組與玻璃珪璪土儲物罐，是外出攜帶食物、廚房收納食材的好幫手。圖／全聯福利中心提供
輕鬆扣陶瓷保鮮碗2入組與玻璃珪璪土儲物罐，是外出攜帶食物、廚房收納食材的好幫手。圖／全聯福利中心提供
BRUNO「上掀式蒸氣循環烤箱」，結合烤箱與燒烤功能，只要在底層集水盤加水，即可發揮水蒸氣循環加熱效果，讓燒烤食材更濕潤Q彈。圖／全聯福利中心提供
BRUNO「上掀式蒸氣循環烤箱」，結合烤箱與燒烤功能，只要在底層集水盤加水，即可發揮水蒸氣循環加熱效果，讓燒烤食材更濕潤Q彈。圖／全聯福利中心提供
BRUNO熱銷200萬台的「多功能電烤盤」再度回歸，今年內附配件除了平板料理盤，更搭配早餐好幫手6格式料理盤。圖／全聯福利中心提供
BRUNO熱銷200萬台的「多功能電烤盤」再度回歸，今年內附配件除了平板料理盤，更搭配早餐好幫手6格式料理盤。圖／全聯福利中心提供
全聯攜手BRUNO，自6月19日起至8月13日止推出「餐桌上の遊楽園」點換購活動，換購商品共有8款，包含4款人氣家電與4款優質配件。圖／全聯福利中心提供
全聯攜手BRUNO，自6月19日起至8月13日止推出「餐桌上の遊楽園」點換購活動，換購商品共有8款，包含4款人氣家電與4款優質配件。圖／全聯福利中心提供
全台獨家首推的BRUNO「電子多功能壓力鍋」，適合3～4人份的精巧大小，一鍵快速完成多種燉煮料理。圖／全聯福利中心提供
全台獨家首推的BRUNO「電子多功能壓力鍋」，適合3～4人份的精巧大小，一鍵快速完成多種燉煮料理。圖／全聯福利中心提供
馬卡龍色的附蓋不鏽鋼杯，使用304不銹鋼雙層材質，U型把手設計輕鬆好拿，露營使用也很合適。圖／全聯福利中心提供
馬卡龍色的附蓋不鏽鋼杯，使用304不銹鋼雙層材質，U型把手設計輕鬆好拿，露營使用也很合適。圖／全聯福利中心提供

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