日狂銷200萬台！全聯點換購BRUNO電烤盤再回歸 2千有找

全聯點換購活動又有強檔登場！去年一推出瞬間搶換破萬台的日本品牌BRUNO「多功能電烤盤」今年再度強勢回歸，同步推出熱銷新品「上掀式蒸氣循環烤箱」，以及獨家「電子多功能壓力鍋」等，精選多款廚房必備的料理神器，免找代購在全聯就能換購，輕鬆就能以市價最低3.4折起的優惠價格，入手心目中的夢幻逸品。

全聯觀察到消費者對於有設計感又實用的商品特別感興趣，且去年首次引進BRUNO料理廚具就創造十分亮眼換購量，因此今年再度推出BRUNO點換購活動，換購價平均較日本售價便宜2成，並以「餐桌上の遊楽園」為主軸，塑造在家料理就像玩遊戲情境。

活動自6月19日起至8月13日止，為期共8週，換購商品共有8款，包含4款人氣家電與4款優質配件。除了首推必搶的「多功能電烤盤」外，還有熱銷新品「上掀式蒸氣循環烤箱」，以及全台獨家首推的「電子多功能壓力鍋」和超人氣「手持式4件組攪拌棒」等。如果是去年已經入手多功能電烤盤的民眾，也可以趁此機會再加購可煮火鍋、壽喜燒的純白「料理深鍋」配件，另外，「附蓋不鏽鋼杯」、「玻璃珪璪土儲物罐」、「輕鬆扣陶瓷保鮮碗2入組」也都是廚房非常實用的配件。每款商品數量皆有限，兌完為止。