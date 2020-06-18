Lulu愛上施華洛世奇與LINE聯名！最愛莎莉的超心機穿搭

超Q又閃亮的聯名來了！施華洛世奇SWAROVSKI與LINE FRIENDS攜手，以最可愛的熊大、兔兔、莎莉無主角，推出一系列擺件、項鍊、耳環與手鍊等飾品，邀來Lulu黃路梓茵拍攝形象照。平常穿搭風格很繽紛的Lulu，一看到聯名系列商品就大呼「全包」，平常她最喜歡熊大，不過此次聯名飾品中，她卻最愛莎莉，因為配戴莎莉，「會讓穿搭變得很心機」。

Lulu笑說，每次到首爾，都會去跟巨型熊大合照，家裡也有搜集不少熊大的商品，但施華洛世奇與LINE FRIENDS聯名系列中，Lulu獨鍾莎莉，她表示，「我會用造型亮眼的配飾，增加穿搭層次感」，因為莎莉顏色最搶眼，遠看只看到閃亮黃色，近看原來是沙粒，根本就是穿搭的小心機。

施華洛世奇與LINE FRIENDS的聯名，3大經典角色都推出小擺件，送禮或放在家中，都能超療癒。兔兔也推出不對稱耳環設計，一邊是兔兔笑臉，另一邊是簡單星星；莎莉則是運用她與網球拍、獎盃的設計，多層次項鍊看來更有趣。