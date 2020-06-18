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海心探險記 OMEGA海馬Ultra Deep腕錶 挑戰深邃極限

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Ultra Deep腕表的表圈、表殼、底蓋與表冠，皆從從Limiting Factor潛水器五級鈦金屬耐壓艙裁切而下，厚實頑強。圖 / OMEGA提供。
Ultra Deep腕表的表圈、表殼、底蓋與表冠，皆從從Limiting Factor潛水器五級鈦金屬耐壓艙裁切而下，厚實頑強。圖 / OMEGA提供。

往外探索，外太空沒有界線、無邊無際。但假使向地球內部如海洋探索，深度卻有極限的限制，像是...海平面底10928公尺的馬里亞納海溝。探險家Victor Vescovo曾在2019年初駕駛潛水器Limiting Factor，成功深潛至馬里亞納海溝，而當時陪伴他的一項重要工具，其實正是由歐米茄（OMEGA）所打造的Ultra Deep專業潛水腕表

計畫的初始，來自於Victor Vescovo與探險家的共同策劃：世界首次載人潛至五大洋各個最深點，而OMEGA不僅參與了這項計畫，並打造出三款海馬Planet Ocean Ultra Deep腕表、實地共同參與，

從Limiting Factor潛水器五級鈦金屬耐壓艙切裁下的材料，打造出了腕表的表圈、表殼、底蓋與表冠，OMEGA再從從耐壓視窗的圓錐體設計得到啟發，使用液態金屬以確保藍寶石水晶鏡面與表殼的組裝穩固且有彈性；特殊造型的鏤空錶耳，讓腕表與表帶能承受更強的牽引力道，並因造型得名為「鬼蝠魟」表耳。三款腕表再於Triton潛水器公司的設施進行壓力測試，最後腕表的耐壓與防水性能來到15,000米，較預定的10928公尺超乎25%以上，保有安全界限。最後三款腕表的兩只連結在潛水器的機械手臂、一只則運用在登陸器，並仍在執行任務中。

好消息是，這款腕表除了成功在10928米執行任務，未來也將進入量產，也許一輩子都無法成功深探海平面下10,000公尺，但擁有一只防水15,000米腕表的夢想，卻可能在不遠的將來，實際實踐。

具有防水性能15,000米的OMEGA Ultra Deep腕表，雖然目前尚未進入量產，卻匯集了科技物料與先進技術，超越科學與OMEGA的雙重極限。圖 / OMEGA提供。
具有防水性能15,000米的OMEGA Ultra Deep腕表，雖然目前尚未進入量產，卻匯集了科技物料與先進技術，超越科學與OMEGA的雙重極限。圖 / OMEGA提供。
包含表款、型號、材質、與水下15,000米的字樣，皆以雷射刻於封閉式的後底蓋。圖 / OMEGA提供。
包含表款、型號、材質、與水下15,000米的字樣，皆以雷射刻於封閉式的後底蓋。圖 / OMEGA提供。
從2019年開始，載人潛水深入世界五大洋的計畫，正由探險家Victor Vescovo與OMEGA共同展開。圖 / OMEGA提供。
從2019年開始，載人潛水深入世界五大洋的計畫，正由探險家Victor Vescovo與OMEGA共同展開。圖 / OMEGA提供。

腕表 馬里亞納 太空

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