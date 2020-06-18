夏天怎麼穿搭？Melody秀卡地亞百萬鑽表 其實戒指更貴
這個週末就是夏至，宣告炎熱的夏季正式到來。因為不論穿什麼服裝都容易流汗，因此不論是視覺上或材質上，「清爽」成為最重要的訴求，衣服少了、配件就會是展現品味的重點 – 一枚有特色的腕表無疑是必備品。時尚媽咪Melody這兩天在IG上發自拍照，穿著洋溢夏日氛圍的綁帶白色背心的她直呼天氣熱，秀出價值百萬的卡地亞新表Maillon de Cartier鑲鑽款，在夏日氛圍中不經意流露貴氣。
Melody配戴的Maillon de Cartier是卡地亞今年推才剛上市的全新女表。腕表的設計和一般表款不同，從表鍊開始購構思，長方形的立體鍊節結構，組成別有視覺律動感的線條。表盤則因應表鍊的傾斜角度特別採用少見的六角形造型，是別具時尚魅力的女表。除了百萬新表，Melody手上一圈閃亮的鑽戒也是卡地亞的經典作品Reflection de Cartier，以梯形和圓形的鑽石交織而成，火光動人。梅根與哈利王子結婚時在婚禮上配戴的耳環和手鍊，就是同一系列的作品。
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