戶外運動救星征服炎夏必備！adidas、New Balance齊推涼感裝備

進入夏季，每天拉起高溫警報，即便入夜後依舊悶熱，這對喜愛戶外運動族群，是最難熬的季節。因此包括adidas和New Balance都相繼推出季節性的涼感裝備，無論是服飾或鞋款，都添加新材質，以期穿著者都能保持清爽造型。

全新READY高機能運動服飾及鞋款，是adidas專為運動員與日常訓練所設計，能適應任何嚴苛氣候環境。因此邀請熱愛運動健身的代言人彭于晏，演繹夏季必備的HEAT.RDY 系列服飾，藍色上衣搭配黑色短褲，大露肌肉線條。這系列系列服飾採用以HYBRID YARN混合紗線所組成的創新透氣布料，可迅速吸收、蒸發汗水，透氣孔洞可加速散熱、維持肌膚乾爽舒適，即使夏天運動爆汗也不怕黏膩。此外，符合人體工學結構的剪裁及Z字型接縫設計，能夠減少身體與布料的摩擦，讓運動更舒適自在。

彭于晏演繹夏季必備的HEAT.RDY 系列服飾，藍色上衣搭配黑色短褲，大露肌肉線條。圖／adidas提供

而New Balance在這季推出的FuelCell Speedrift跑鞋，外型流線充滿動感，採用大量直條線紋設計，貫穿鞋身展露速度感。同時利用輕量化織料貼合腳掌，選用涼感紗線製作鞋面，讓舒適度再加分。結構感強烈的中底更是吸睛亮點，且中底搭載全腳掌 FuelCell 科技之外，還嵌入極具彈性且穩定性優異的 Pebax板，強化回彈效果並使力量傳導更均勻流暢。同時鞋底三角形釘狀紋路啟發自FuelCell 5280，呈現密集排列造就出色抓地力表現，也是向該款跑鞋致敬。

HEAT.RDY 短袖上衣1,490元。圖／adidas提供

HEAT.RDY運動短褲1,490元。圖／adidas提供

FuelCell Speedrift跑鞋5,280元。圖／New Balance提供