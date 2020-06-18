HOLA X Cars打造兒童版賽車房 開賣首四日全館3千送3百

HOLA與迪士尼最新聯名報到，為小小車迷聯手打造「Cars」聯名居家用品，透過聯名佈置，在主角閃電麥坤、風暴、克魯茲的陪伴下，讓孩子擁有夢想的賽車房。

HOLA與Cars聯名商品主打Kids系列，共推出10種兒童房用品，帥氣又不失可愛的設計，包含天絲寢具組、純棉寢具組、天絲涼被、堆疊抽屜櫃、長門簾、短門簾、和室椅、抱枕、玩偶、壁貼，6/25起全台HOLA、HOLA petite門市及特力+購物網正式開賣。6/25至6/28首四日加碼推出HOLA實體門市全館單筆滿3,000元送300元電子折價券，可累送。