聽新聞
test
0:00 / 0:00
6/20補班日限定！全家便利商店App商品預售「大杯冰西西里咖啡」2杯特價
6月20日周六為端午連假的補班日，超商紛紛祭出限時優惠舒緩上班族的憂鬱心，7－ELEVEN即日起至6月20日限時3天推出CITY CAFE「西西里風檸檬氣泡咖啡」、「西西里風檸檬咖啡」同品項第2杯半價，可於7－ELEVEN官方LINE、App及IG領取兌換序號享優惠，CITY TEA現萃茶「冰淇淋紅茶」即日起至7月5日也可享第2杯半價；全家便利商店App商品預售也將於6月20日補班日推出「大杯冰西西里咖啡」2杯特價88元的單日限時優惠活動。
全家便利商店6月20日上午10點至晚上11點59分於App商品預售推出「大杯冰西西里咖啡」2杯特價88元，全家便利商店會員每人限購一組。
此外，即日起至7月14日使用全家便利商店自有支付工具My FamiPay、Fami錢包購買「私品茶」金萱青茶、金萱鮮橙青茶可享任選第2杯半價優惠，活動期間內私品茶全系列任選第2杯7折。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言