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6/20補班日限定！全家便利商店App商品預售「大杯冰西西里咖啡」2杯特價

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店6月20日於App商品預售推出「大杯冰西西里咖啡」2杯特價88元的單日限時優惠；7月14日前使用My FamiPay、Fami錢包購買指定私品茶可享第2杯半價。圖／全家便利商店提供
全家便利商店6月20日於App商品預售推出「大杯冰西西里咖啡」2杯特價88元的單日限時優惠；7月14日前使用My FamiPay、Fami錢包購買指定私品茶可享第2杯半價。圖／全家便利商店提供

6月20日周六為端午連假的補班日，超商紛紛祭出限時優惠舒緩上班族的憂鬱心，7－ELEVEN即日起至6月20日限時3天推出CITY CAFE「西西里風檸檬氣泡咖啡」、「西西里風檸檬咖啡」同品項第2杯半價，可於7－ELEVEN官方LINE、App及IG領取兌換序號享優惠，CITY TEA現萃茶「冰淇淋紅茶」即日起至7月5日也可享第2杯半價；全家便利商店App商品預售也將於6月20日補班日推出「大杯冰西西里咖啡」2杯特價88元的單日限時優惠活動。

全家便利商店6月20日上午10點至晚上11點59分於App商品預售推出「大杯冰西西里咖啡」2杯特價88元，全家便利商店會員每人限購一組。

此外，即日起至7月14日使用全家便利商店自有支付工具My FamiPay、Fami錢包購買「私品茶」金萱青茶、金萱鮮橙青茶可享任選第2杯半價優惠，活動期間內私品茶全系列任選第2杯7折。

全家便利商店6月20日於App商品預售推出「大杯冰西西里咖啡」2杯特價88元的單日限時優惠，會員每人限購一組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店6月20日於App商品預售推出「大杯冰西西里咖啡」2杯特價88元的單日限時優惠，會員每人限購一組。圖／全家便利商店提供
即日起至7月14日使用全家便利商店My FamiPay、Fami錢包購買「私品茶」金萱青茶、金萱鮮橙青茶可享任選第2杯半價。圖／全家便利商店提供
即日起至7月14日使用全家便利商店My FamiPay、Fami錢包購買「私品茶」金萱青茶、金萱鮮橙青茶可享任選第2杯半價。圖／全家便利商店提供

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