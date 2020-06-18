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還在為睡不好而苦惱嗎？不妨試試換個床墊

文 / 陳英環 提供

沉重的生活壓力，常使得現代人飽受失眠困擾，包括香氛、精油、音樂等各式助眠方法，甚或求診借助藥物，無非求得一夜好眠，但，民眾往往忽略了問題的根源其實出在床墊，只要選對床墊，大多數的睡眠障礙便可迎刃而解。

圖／床的世界 提供
圖／床的世界 提供

一款好床墊讓你不賴床
穩居國內床墊市占龍頭的「床的世界」，日前舉辦一場別具心裁的睡眠比賽，透過加裝智能睡眠偵測板，收集百位用戶深層睡眠數據，而當中購買「超級床墊」的用戶，其深層睡眠時間明顯高於其他床墊，也讓這款結合舒曼波科技的神奇床墊，躍居市場人氣新品。

「床的世界」總經理陳俊傑一句：「真正好的床墊，不會讓你賴床。」簡單扼要地闡述睡眠品質取決於床墊好壞，一款好的床墊，一夜醒來就像手機充飽電的最佳狀態，反之，若是不好的床墊無論睡再久，精神總是不濟，不止是上班或上學的專注力受到影響，長期下來，更可能使健康亮起紅燈。

圖／床的世界 提供
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舒曼波科技拉長深層睡眠
陳俊傑指出，身為台灣床墊的領先者，「床的世界」持續投入大量研發資源，努力為人們的睡眠品質把關，特別是人的一生有近半時間都在床上度過，如何讓身體加速進入深層睡眠，購置正確的床墊至關重要；這款「超級床墊」是「床的世界」研發的指標商品，除了取經前五代的設計基礎，同時導入第六代子彈型電纜式獨立筒彈簧，提供更加全面的身體支撐。

圖／床的世界 提供
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此外，「床的世界」與成功大學張凌昇博士產學合作，將「舒曼波科技晶片」置於床墊內，幫助拉長深層睡眠時間，總計1千名用戶中，超過8成次日睡醒明顯感受到精神飽滿，更有近9成揮別淺眠困擾，就如同知名手機廣告用語─「科技始終來自於人性」，「超級床墊」便是透過科技，理性客觀地達到提升人們睡眠品質的目標。

用戶反應良好提供客製化服務
「這是一款無法被超越的床墊！」陳俊傑自豪地說，自「超級床墊」問市以來，每位已購客都給予相當正面的意見回饋，除了有效幫助睡眠，恆溫材質的床墊表層，搭配內裡涼感親水棉，透氣佳且久躺不悶熱，並可針對個人喜好客製軟硬度，而所有細節只為了一件事：讓人們「睡的好」，如果還在為了失眠、淺眠而苦，相信這款「超級床墊」會令你滿意。

圖／床的世界 提供
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網址:https://beddingworld.com.tw/
服務專線:0800232377

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