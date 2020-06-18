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環球購物中心推「十倍放大券」 板橋大遠百集合7大人氣甜點
疫情解封帶動民眾消費意願，環球購物中心在振興三倍券發放前，先推出「十倍放大券」活動，即日起至6月24日App會員只要扣50點，即可兌換200元購物金，相當於點數價值放大超過10倍。同時集結館內近百個品牌、超過400項商品推出限量買一送一或5折起優惠。板橋大遠百6月18日起至7月2日在B1推出「夢幻甜點展」邀來7家人氣甜點店推出獨家甜點。
環球購物中心即日起至6月24日，針對App近30萬會員，推出歷年最高點數價值放大活動，App會員扣除50點點數，可兌換限量200元購物金，200元包括100元電子商品折抵券，以及100元衣、住類特定品牌折價券，消費滿888元可使用，於6月30日前使用。
另外，全台七店聯合近百品牌即日起至6月30日推出持GMpay消費即可享買一送一或5折起限量優惠，板橋車站「泰昌餅家」、「談談越」、林口A9「國賓麵包房」刷GMpay限量冷飲買一送一，桃園A8「WHO’S TEA 」飲品第二杯半價。
板橋大遠百6月18日起至7月2日，邀來7家人氣甜點在B1推出「夢幻甜點展」，也帶來多款獨家限量甜點，像是108 MATCHA SARO一〇八抹茶茶廊的「抹茶刨冰」、Ponpie澎派蛋糕的「400次提拉米蘇」、Fascinée菲斯尼法式馬卡龍「盛夏冰沙」、鄉間座的「榴槤忘返千層蛋糕」、紅玉滿赤心雞蛋糕「赤心衝鋒號」、Star Wish花式棉花糖「小恐龍手作造型棉花糖」、精典泰迪的奶茶舖「羅蒙湖莓果小淘氣氣泡飲」等板橋大遠百獨家甜點。
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