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周六補班小確幸！7-11限時3天「西西里風檸檬咖啡」第2杯半價　萊爾富指定咖啡買3送3

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN即日起至6月20日CITY CAFE「西西里風檸檬氣泡咖啡」、「西西里風檸檬咖啡」可享同品項第2杯半價；CITY TEA現萃茶「冰淇淋紅茶」即日起至7月5日也可享第2杯半價。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN即日起至6月20日CITY CAFE「西西里風檸檬氣泡咖啡」、「西西里風檸檬咖啡」可享同品項第2杯半價；CITY TEA現萃茶「冰淇淋紅茶」即日起至7月5日也可享第2杯半價。圖／7－ELEVEN提供

因端午連假，本周六（6月20日）須補班，為了替上班族、學生們加油打氣，7－ELEVEN即日起至6月20日限時3天推出CITY CAFE「西西里風檸檬氣泡咖啡」（原價80元）、「西西里風檸檬咖啡」（原價75元）同品項第2杯半價，可於7－ELEVEN官方LINE、App及IG領取兌換序號享優惠，CITY TEA現萃茶「冰淇淋紅茶」（原價65元）即日起至7月5日也可享第2杯半價。萊爾富即日起至6月30日Hi Café大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵咖啡可享同品項買3杯送3杯優惠。

7－ELEVEN OPEN POINT會員補班日也有好康，即日起至6月30日使用6,000點OPEN POINT就能兌換到CITY TEA現萃茶系列4款人氣現煮茶飲，包含最新上市的冰淇淋紅茶、日式蜜柚茶、冰四季春青茶、熱四季春青茶，還有多款冷藏飲品同享點數兌換超值優惠；即日起至6月20日OPEN POINT會員可以點數兌換韓國Sweetory杏仁巧克力球（原價45元）、韓國熊津米漿冰（原價35元），用不到20元價值的OPEN POINT點數即可兌換，各限量2,000份。

下周的端午連假7－ELEVEN也祭出滿額好禮，6月25日上午7點11分起單筆消費滿199元即可用39元加購限量「OPEN！ X HELLO KITTY聯名購物袋」一個，購物袋共有水果款、友誼款、出遊款等3款隨機出貨，限量售完為止。

雲端超商App將於6月20上午10點起至6月21日推出「TOP 30熱銷商品限時2日下殺回饋」活動，大杯冰熱美式咖啡、大杯冰熱拿鐵咖啡等明星商品最低52折起；杜老爺甜筒系列、曠世奇派系列下殺58折，包括杜老爺蘋果牛奶甜筒、特級巧克力甜筒、愛爾蘭咖啡甜筒、雙倍巧克力甜筒、草莓甜筒、曠世奇派巧克力、曠世奇派草莓口味、玫瑰鹽焦糖巧克力、草莓起司雪糕等，原單件售價40元、活動期間到萊爾富雲端超商App購買可享12件優惠價280元。

此外，萊爾富門市即日起至6月30日推出「光泉冷泡茶三京綠茶585ml」原價25元、單件嘗鮮價19元，2件優惠價35元；Hi Café現煮咖啡不限會員大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵咖啡可享同品項買3杯送3杯，需於8月30日前兌完。

萊爾富雲端超商App自6月20日上午10點起至6月21日指定杜老爺甜筒系列、曠世奇派系列原單件售價40元、12件限時特價280元。圖／萊爾富提供
萊爾富雲端超商App自6月20日上午10點起至6月21日指定杜老爺甜筒系列、曠世奇派系列原單件售價40元、12件限時特價280元。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至6月30日Hi Café大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵咖啡可享同品項買3杯送3杯優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至6月30日Hi Café大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵咖啡可享同品項買3杯送3杯優惠。圖／萊爾富提供
7－ELEVEN即日起至6月30日使用6,000點OPEN POINT就能兌換到CITY TEA現萃茶系列4款人氣現煮茶飲，並有多款冷藏飲品同享點數兌換超值優惠。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN即日起至6月30日使用6,000點OPEN POINT就能兌換到CITY TEA現萃茶系列4款人氣現煮茶飲，並有多款冷藏飲品同享點數兌換超值優惠。圖／7－ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月25日上午7點11分起單筆消費滿199元即可用39元加購「OPEN！ X HELLO KITTY聯名購物袋，共3款隨機出貨，限量售完為止。圖／7－ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月25日上午7點11分起單筆消費滿199元即可用39元加購「OPEN！ X HELLO KITTY聯名購物袋，共3款隨機出貨，限量售完為止。圖／7－ELEVEN提供

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