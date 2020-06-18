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昆凌、最美女總理搭出知性美 性感高跟鞋也能顯氣質

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
René Caovilla最為人所熟知的經典鞋款就是蛇形繞踝Cleo鞋履。圖／René Caovilla提供
René Caovilla最為人所熟知的經典鞋款就是蛇形繞踝Cleo鞋履。圖／René Caovilla提供

義大利鞋履品牌René Caovilla向來是女星最愛之一，尤其蛇形纏繞高跟鞋，既性感又艷麗，昆凌和蕾哈娜（Rihanna）都曾穿上它，顯露女性腳踝之美；此外，Stuart Weitzman的高跟鞋，也是女星鄭恩彩、朴敏英等在韓劇中選穿的品牌之一。

創立於1923年的手工鞋履René Caovilla，為皇家、貴族製鞋起家，最為人所熟知的鞋款就是Cleo系列，發表於1969年，歷半個世紀仍蔚為經典，靈感來自古羅馬的蛇行手環，進而成為品牌標誌性鞋履；蛇形繫帶搭配品牌象徵性的奢華鑽砂鞋底，成為女星私服或走紅毯的配件利器，包括貝拉哈蒂德（Bella Hadid）和超模Alessandra Ambrosio都曾選搭，蕾哈娜穿上它婀娜又霸氣，昆凌則是將Cleo詮釋出知性品味。

每雙手工打造的Cleo大約需時2天，蛇形標誌是以絲緞縫滿施華洛世奇頂級色鑽作為繫帶，再以金屬線圈環繞攀附，奢華而性感。此外，Stuart Weitzman的高跟鞋線條簡約洗鍊，是都會穿搭的稱職鞋履，陳嘉樺Ella在錄製電視節目曾搭配Stuart Weitzman白色網紗Tasha高跟鞋，朴敏英在「天氣好的話，我會去找你」穿了黑色漆皮Leigh跟鞋，符合大提琴演奏者的氣質，樸素而高雅；鄭恩彩則是在「The King：永遠的君主」中穿上高調的桃紅色麂皮Anny高跟鞋，展現女總理的氣勢與華麗。

朴敏英在「天氣好的話，我會去找你」穿了黑色漆皮Leigh高跟鞋，展現音樂演奏者的氣質。圖／截自JTBC（Stuart Weitzman提供）
朴敏英在「天氣好的話，我會去找你」穿了黑色漆皮Leigh高跟鞋，展現音樂演奏者的氣質。圖／截自JTBC（Stuart Weitzman提供）
朴敏英在「天氣好的話，我會去找你」穿了黑色漆皮Leigh高跟鞋，展現音樂演奏者的氣質。圖／截自JTBC（Stuart Weitzman提供）
朴敏英在「天氣好的話，我會去找你」穿了黑色漆皮Leigh高跟鞋，展現音樂演奏者的氣質。圖／截自JTBC（Stuart Weitzman提供）
昆凌詮釋René Caovilla的Cleo鞋履展現知性美。圖／René Caovilla提供
昆凌詮釋René Caovilla的Cleo鞋履展現知性美。圖／René Caovilla提供
昆凌選穿的René Caovilla和陳嘉樺Ella搭襯的Stuart Weitzman，都是女星鍾愛的鞋履品牌。圖／取自微博及René Caovilla提供
昆凌選穿的René Caovilla和陳嘉樺Ella搭襯的Stuart Weitzman，都是女星鍾愛的鞋履品牌。圖／取自微博及René Caovilla提供
鄭恩彩款Stuart Weitzman桃紅色麂皮Anny高跟鞋。圖／取自Stuart Weitzman官網
鄭恩彩款Stuart Weitzman桃紅色麂皮Anny高跟鞋。圖／取自Stuart Weitzman官網
鄭恩彩在「The King：永遠的君主」中穿上高調的桃紅色麂皮Anny高跟鞋展現女總理氣勢。圖／截自SBS（Stuart Weitzman提供）
鄭恩彩在「The King：永遠的君主」中穿上高調的桃紅色麂皮Anny高跟鞋展現女總理氣勢。圖／截自SBS（Stuart Weitzman提供）
陳嘉樺Ella選穿Stuart Weitzman白色網紗Tasha高跟鞋。圖／取自微博
陳嘉樺Ella選穿Stuart Weitzman白色網紗Tasha高跟鞋。圖／取自微博
朴敏英款Stuart Weitzman黑色漆皮Leigh高跟鞋。圖／Stuart Weitzman提供
朴敏英款Stuart Weitzman黑色漆皮Leigh高跟鞋。圖／Stuart Weitzman提供
蕾哈娜穿René Caovilla的經典Cleo鞋履。圖／René Caovilla提供
蕾哈娜穿René Caovilla的經典Cleo鞋履。圖／René Caovilla提供

高跟鞋 品牌 義大利

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