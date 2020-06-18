昆凌、最美女總理搭出知性美 性感高跟鞋也能顯氣質

義大利鞋履品牌René Caovilla向來是女星最愛之一，尤其蛇形纏繞高跟鞋，既性感又艷麗，昆凌和蕾哈娜（Rihanna）都曾穿上它，顯露女性腳踝之美；此外，Stuart Weitzman的高跟鞋，也是女星鄭恩彩、朴敏英等在韓劇中選穿的品牌之一。

創立於1923年的手工鞋履René Caovilla，為皇家、貴族製鞋起家，最為人所熟知的鞋款就是Cleo系列，發表於1969年，歷半個世紀仍蔚為經典，靈感來自古羅馬的蛇行手環，進而成為品牌標誌性鞋履；蛇形繫帶搭配品牌象徵性的奢華鑽砂鞋底，成為女星私服或走紅毯的配件利器，包括貝拉哈蒂德（Bella Hadid）和超模Alessandra Ambrosio都曾選搭，蕾哈娜穿上它婀娜又霸氣，昆凌則是將Cleo詮釋出知性品味。