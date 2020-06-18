暑假也適用！台北喜來登「+1元多1晚」　再送300元

隨著國旅加溫、暑假到來，台北喜來登大飯店自即日推出「加1元多1晚／多1間」的優惠方案，平均每人每晚1,125元。另外入住還可享延遲退房、加贈300元商品券等優惠，連「暑假旺季」也適用。

台北喜來登本次推出的活動時間自即日起至8月31日，雙人入住豪華客房，每晚4,499元，只要加1元，即可以一次住2間，或是連續入住第2晚，或是可擇日入住，平均每人每晚為1,125元。房客也可免費使用健身房與游泳池，三溫暖則需另外加價。本方案入住可享延遲退房至下午14:00，並且贈送The Deli烘焙坊300元商品抵用券。入住期間持抵用券消費達500元，即可折抵現金。