聽新聞
test
0:00 / 0:00
首次異國風！賈靜雯拌麵推「泰式酸辣粉」 限時省39
炎炎夏日到來，由賈靜雯、賈子宸（衛斯理）姐弟共同創立的乾拌麵「賈以食日」，新推出首支異國料理「TOM YUM泰式酸辣粉」，以泰式酸辣湯為基底，藉由多種香料與辣椒的搭配，在高溫的天氣下刺激味蕾、提昇食慾。
近年隨著乾拌麵風潮席捲全台，許多名廚、藝人紛紛投入乾拌麵市場，包括曾國城、蕭敬騰、謝霆峰、詹姆士等人，都有推出自家的拌麵產品，也各自累積支持的粉絲。賈靜雯家中過去經營「天津衛」餐廳，研發出許多拿手的料理。2018年時，賈家姐弟即推出「賈以食日」品牌進軍市場，目前有麻薑麵、燒椒麵等多種口味。
泰式酸辣湯（TOM YUM冬蔭湯）是泰國代表性餐點，也是世界名湯之一。此次賈以食日所推出的泰式酸辣粉，醬包以月桂葉、檸檬草、香茅、薑黃、辣椒等辛香料熬煮，而麵體則是純綠豆所製成的細寬粉，標榜具有天然膳食纖維、低GI等優點，經過烹煮後，只須幾分鐘就能快速上桌。
此次的泰式酸辣粉也以灰白色搭配酸辣湯頭及橘粉色，打造出「雙封面」包裝。為慶祝新品上市，即日起至6月24日期間，官網推出限時優惠，3盒原價714元，優惠價675元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言