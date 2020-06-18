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首次異國風！賈靜雯拌麵推「泰式酸辣粉」 限時省39

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
賈以食日，新推出首支異國料理「泰式酸辣粉」。圖／賈以食日提供
賈以食日，新推出首支異國料理「泰式酸辣粉」。圖／賈以食日提供

炎炎夏日到來，由賈靜雯、賈子宸（衛斯理）姐弟共同創立的乾拌麵「賈以食日」，新推出首支異國料理「TOM YUM泰式酸辣粉」，以泰式酸辣湯為基底，藉由多種香料與辣椒的搭配，在高溫的天氣下刺激味蕾、提昇食慾。

近年隨著乾拌麵風潮席捲全台，許多名廚、藝人紛紛投入乾拌麵市場，包括曾國城、蕭敬騰、謝霆峰、詹姆士等人，都有推出自家的拌麵產品，也各自累積支持的粉絲。賈靜雯家中過去經營「天津衛」餐廳，研發出許多拿手的料理。2018年時，賈家姐弟即推出「賈以食日」品牌進軍市場，目前有麻薑麵、燒椒麵等多種口味。

泰式酸辣湯（TOM YUM冬蔭湯）是泰國代表性餐點，也是世界名湯之一。此次賈以食日所推出的泰式酸辣粉，醬包以月桂葉、檸檬草、香茅、薑黃、辣椒等辛香料熬煮，而麵體則是純綠豆所製成的細寬粉，標榜具有天然膳食纖維、低GI等優點，經過烹煮後，只須幾分鐘就能快速上桌。

此次的泰式酸辣粉也以灰白色搭配酸辣湯頭及橘粉色，打造出「雙封面」包裝。為慶祝新品上市，即日起至6月24日期間，官網推出限時優惠，3盒原價714元，優惠價675元。

泰國 賈靜雯

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