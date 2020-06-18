遠雄海洋公園「冰風暴」來襲 19歲以下免費暢玩

國內新冠肺炎疫情趨緩，民眾做好個人防疫工作，可以走出戶外、啟動防疫新生活，也帶動國內旅遊熱潮，其中，疫情爆發以來始終維持零確診的花蓮，更成為遊客出遊首選。

為迎接國旅商機，遠雄集團旗下的花蓮遠雄海洋公園特別在暑假檔期，推出「海洋冰風暴」主題活動，有別於其他樂園總是只能靠水槍大戰、水設施消暑，今年海洋公園首創推出「水+冰」的雙重涼夏刺激，不僅有全台首見的「冰雪大砲」以及布萊登海岸的「沖天水柱」水花特效，兩大全新設備結合每年必看的精彩水花派對活動，讓遊客在炎熱的夏天更加清涼消暑！

根據遠雄海洋公園統計資料顯示，隨疫情解封，已連續三個週末入園人數超過6,000人次，較去年同期相比成長五成，加上7月1日上路的「安心旅遊國旅補助方案」加持，暑期園區入園人數可望突破15萬人，較去年同期成長15~20%。

今年，為因應蘇花改全面通車，海洋公園啟動18年來最大投資計畫，將兩大場館升級，包括搭配光影及色彩、結合互動科技的「探險島水族館」，繽紛色彩投影秒變網美；以及引進國外專業舞者演出的水晶劇場「奇妙海洋慶典」，不用出國也可享受國際級娛樂饗宴！並趕在暑假旺季，推出「海洋冰風暴」主題活動，在沁涼消暑的全新「水漾動感噴泉」上，搭配著夢幻水幕噴泉、奇幻水霧噴泉、舞動水花噴泉及水晶隧道等花式水特效，還有最酷炫的『冰雪大砲』將冰雪直接噴發在遊客身上，今年暑假海洋公園將帶你體驗前所未有的清涼快感。

遠雄集團公共事務室副總經理楊舜欽表示，由交通部觀光局推出「安心旅遊國旅補助方案」，自7月1日起為期兩個月，只要未滿19歲，憑身份證即可享不限次數免費暢玩遠雄海洋公園，海洋公園也再加碼暑假期間大學生暢遊海洋公園只要699元的優惠方案，將可望帶動民眾前往旅遊。