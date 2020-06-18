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搶買任天堂Switch、《動物森友會》動作快！網購618整點限量開賣時間快設鬧鐘
今天（6月18日）是電商618年中慶大戰最高潮，各家網購平台祭出最強優惠，搶翻天的任天堂Switch和《集合啦！動物森友會》也是各家主打的限量瘋搶指標，想要入手記得趕快設好鬧鐘！
蝦皮購物6月18日限定的整點限量瘋搶晚上10點推出任天堂Switch主機續航版原價9,780元、63折活動價6,180元，最高還可再獲得刷卡金回饋1,236元，等於以5折價格就能帶回家、現省近5,000元；同樣今晚10點開賣的還有超搶手的任天堂Switch《集合啦！動物森友會》中文版遊戲片，原價1,890元、89折活動價1,490元，皆為限量售完為止。
friDay購物超級品牌日與愛買線上購物共同推出「決戰618超級品牌日」，6月18日下午2點限量推出任天堂Switch 2019新款主機－紅藍手把＋指定遊戲片3片＋螢幕保護貼售價15,500元，下午5點限量推出任天堂Switch 2019新款主機－灰手把＋指定遊戲片3片＋螢幕保護貼售價14,500元，售完為止。
生活市集即日起至6月21日加碼推出天天一爆品當日限定破盤價，6月18日晚上8點加碼推出「任天堂Switch《集合啦！動物森友會》特別版主機＋遊戲片」限量現貨，售價11,570元；6月19日中午12點則推出「任天堂Switch遊戲健身環大冒險」，原價2,550元、87折特價2,199元。
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