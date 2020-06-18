搶買任天堂Switch、《動物森友會》動作快！網購618整點限量開賣時間快設鬧鐘

今天（6月18日）是電商618年中慶大戰最高潮，各家網購平台祭出最強優惠，搶翻天的任天堂Switch和《集合啦！動物森友會》也是各家主打的限量瘋搶指標，想要入手記得趕快設好鬧鐘！

蝦皮購物6月18日限定的整點限量瘋搶晚上10點推出任天堂Switch主機續航版原價9,780元、63折活動價6,180元，最高還可再獲得刷卡金回饋1,236元，等於以5折價格就能帶回家、現省近5,000元；同樣今晚10點開賣的還有超搶手的任天堂Switch《集合啦！動物森友會》中文版遊戲片，原價1,890元、89折活動價1,490元，皆為限量售完為止。

friDay購物超級品牌日與愛買線上購物共同推出「決戰618超級品牌日」，6月18日下午2點限量推出任天堂Switch 2019新款主機－紅藍手把＋指定遊戲片3片＋螢幕保護貼售價15,500元，下午5點限量推出任天堂Switch 2019新款主機－灰手把＋指定遊戲片3片＋螢幕保護貼售價14,500元，售完為止。