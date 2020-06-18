補班日小確幸誠品松菸20品牌買一送一 高顏值冰品報到

酷暑報到，全城熱辣辣，誠品生活推出多款高顏值冰品，讓消費者暢快消暑，夢幻外型也相當適合拍照打卡，療癒一下。另外，本周六6/20是迎來端午連假前的補班日，誠品生活松菸店即日起至6/21推出逾20家飲品、美食包括有意樹桿咖啡、窩巢咖啡、再來咖啡、恆之茶居買一送一，為補班的上班族補充元氣。

誠品西門店ICE MONSTER推出夢幻「獨角獸棉花甜」，台南火龍果及屏東檸檬堆疊出綿密的繽紛雙色冰。松菸店的「花藏雪」推出夏季限定「芒果橙霜」，選用台灣愛文芒果製成滑順雪花冰，配上大塊鮮甜的芒果果肉。

信義店24小時營業的知味市集推出「小惡魔雪莉貝爾」彩繪冰棒，打破傳統枝仔冰概念，加上手打日式麻糬的Ｑ彈口感，搭配可愛小惡魔彩繪造型吸睛；還有以台中市市花山櫻花設計的「太平花朵冰棒」，可愛花朵造型分別有芒果、荔枝、火龍果等水果口味。

誠品生活南西FLIPPER’S推出夏日期間限定的「檸檬乳酪」口味，檸檬乳酪搭配手工熬煮檸檬醬，淋在鬆軟的鬆餅上，搭配北海道牛奶麻糬冰淇淋，為夏天帶來清爽滋味。