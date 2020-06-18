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超期待！「天能」七月上檔 Hamilton二度合作限量表款
疫情延燒，全世界娛樂產業大幅停擺，還好萬眾矚目注目的電影、由大導克里斯多夫諾蘭執導的「天能（TENET）」預計將在七月底於台灣領先美國上映，是疫情中的一波福音。
由男星約翰大衛華盛頓（John David Washington）領銜主演的該片，敘述世界危在旦夕，而主角在超越時間概念的世界裡，肩負對抗國際間諜陰謀的使命。同片並有羅伯派汀森（Robert Pattinson）、伊莉莎白戴比姬（Elizabeth Debicki）、米高肯恩（Michael Caine）共同演出，星光滿天。而電影中的另一焦點，就在電影二度與漢米爾頓（Hamilton）合作，推出兩款限量的全黑腕表。先前諾蘭的「星際效應」曾出現過一只Hamilton的Khaki腕錶，而本次的Hamilton Khaki Navy BeLOWZERO 腕錶型號H78505332與H78505331皆採用了鈦金屬、46毫米的款式，每款顏色限量發行888枚，使用自動上鍊機芯，並具1,000米的超強寒水性能。
事實上，今年因為疫情延期的電影還有最新的007「生死交戰」，不過OMEGA的限量海馬腕錶即將到貨，採用復古風格設計的新款，採用褐色調的夜光塗料，並搭配Nato軍用表帶或金屬米蘭鍊帶，也算為收藏家和影迷，一解相思之苦。
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