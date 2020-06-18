打造4萬名防災士 雷倩與李鴻源簽署培訓合作協議書

婦聯會今與台灣防災教育訓練學會舉行記者會，共同簽署防災士培訓合作協議書。婦聯會主委雷倩宣布，未來將以10億元為一階段，分批逐年推廣全民防災士運動，為強化全台災防系統韌性共盡心力。

雷倩指出，台灣天災頻仍，需有高度防災準備，這次新冠肺炎成功防疫，讓全民有了「防災超前部署」的共識。透過前內政部長李鴻源的防災士計畫，和防災學會共同推動新的「全民防災士」運動，以公私協力(PPP)的精神，配合「防災國家隊」打造台灣360度全方位的安全網。

雷倩表示，該防災平台預計2個月內培訓第一批的種子教官,未來將以10億元為一階段,分批逐年推廣，朝向「全民防災士」邁進。然而過去兩年多來，婦聯會都在防禦黨產會及内政部的行政迫害，不得以進行多起訴願、訴訟、以及釋憲。

雷倩說，30日大法官就會開憲法法庭進行言詞辯論，婦聯會財產一旦能自由使用，這個計畫便可以更大力度與速度推進，及早建構完成全面全民防災網。

李鴻源表示，台灣常遇災害侵襲，培訓大量具防救災基本知識的「防災士」，是風險社會應有的準備。以日本為例，日本約有196萬人具防災士資格，以人口比例換算，台灣至少應有4.5萬名防災士，但目前我國僅約4千名。

李鴻源說，短期目標盼能建立台灣防災士體系，透過「人員訓練、韌性社區、企業防災」三箭齊發，讓台灣防災士人數加速累積到兩萬以上，為社會儲蓄更多防災能量。