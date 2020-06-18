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洗手也能是質感的享受！純白瓶身A by Amiid洗手乳絕美
從疫情爆發到現在的後疫情時代，每個人最重視的就是清潔，特別是「洗手」，許多人都已經養成洗手的習慣了，但洗手的過程，除了洗去手上的細菌病毒之外，也能是場有質感的享受嗎？先從一瓶讓人視覺舒服的洗手乳入手開始吧！
由Amiid Beauty推出旗下自有品牌A by Amiid，推出一瓶有著純白瓶身的「A by Amiid 純⽩抗菌⼿部清潔乳-柚果」，讓洗手從視覺、嗅覺到觸覺上，都能是一場質感的享受。
A by Amiid手部清潔乳有純白瓶身，簡潔的打字機字體標籤上，沒有過多的圖案，特別添加清新柚子香氣，還能洗去手上的髒污，從洗手就能感受到滿滿的質感生活。
為讓每個人都有專屬感，A by Amiid 純⽩抗菌⼿部清潔乳還有客製化服務，加價10元可以印製英文名字，一次購買10瓶，免費印製專屬文字標籤，可以印上想傳達的文字，留給自己或送給別人，一起感受最美好的生活。
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