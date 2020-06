洗手也能是質感的享受！純白瓶身A by Amiid洗手乳絕美

從疫情爆發到現在的後疫情時代,每個人最重視的就是清潔,特別是「洗手」,許多人都已經養成洗手的習慣了,但洗手的過程,除了洗去手上的細菌病毒之外,也能是場有質感的享受嗎?先從一瓶讓人視覺舒服的洗手乳入手開始吧!

由Amiid Beauty推出旗下自有品牌A by Amiid,推出一瓶有著純白瓶身的「A by Amiid 純⽩抗菌⼿部清潔乳-柚果」,讓洗手從視覺、嗅覺到觸覺上,都能是一場質感的享受。

A by Amiid手部清潔乳有純白瓶身,簡潔的打字機字體標籤上,沒有過多的圖案,特別添加清新柚子香氣,還能洗去手上的髒污,從洗手就能感受到滿滿的質感生活。