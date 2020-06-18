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plain-me夯褲助攻！宋柏緯、姚愛寗穿出自信有型駕馭多變風格

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
plain-me找來新生代演員宋柏緯、姚愛寗一同演繹新褲款的各種穿搭提案。圖／plain-me提供
plain-me找來新生代演員宋柏緯、姚愛寗一同演繹新褲款的各種穿搭提案。圖／plain-me提供

plain-me曾推出暱稱為1616褲款，由於搭配性強因此受到男性消費者歡迎，品牌今年就以此為基礎推出優化的版本，還首度跨足女性褲款市場，因此找來新生代演員宋柏緯、姚愛寗一同演繹，傳達「生活不總是那麼美好，但你的搭配可以」精神。

宋柏緯演繹彈性棉質寬版短褲1,780元。圖／plain-me提供
宋柏緯演繹彈性棉質寬版短褲1,780元。圖／plain-me提供

因應夏季到來，plain-me推出全新的Style Pants系列男褲款，保留1616褲款上寬下窄版型，面料則升級成CoolBest® 吸濕排汗斜紋布，透過在面料中加入吸排纖維，利用物理性原理達到吸濕且透氣快乾的效果，適合台灣炎熱夏季穿著。提供了黑、灰、藍色，到近年大受歡迎的軍綠、卡其等大地色系來讓消費者做搭配。同時，plain-me也為女性開發出專屬的Style Pants系列褲款，滿足在工作、休閒、運動等場合的穿搭需求，包含偏正式的西裝料壓摺九分褲，休閒街頭兼備的棉質打摺九分褲與軍風寬版長褲，還有必備的經典丹寧直筒長褲。

姚愛寗詮釋女款丹寧直筒長褲2,480元。圖／plain-me提供
姚愛寗詮釋女款丹寧直筒長褲2,480元。圖／plain-me提供

另外，LEVI'S同樣因應高溫的天氣，以COOLMAX®、TransDRYTM、SORBTEK®　REPREVE®三種面料打造出涼感丹寧褲，有著窄到寬的褲管選擇、由低到高的腰線設計，無論男、女消費者都能找到自己的最佳褲款。像是男性褲款就提供了3D立體剪裁的LEJ 502 TM舒適錐形窄管褲、LEJ 570繭型褲，或是511TM修身窄管、512TM修身錐形窄管等，輕薄快乾的特質，讓人忘卻悶熱感。而女款則融入本季最熱門的復古時尚、修身高腰剪裁，還將環保材質SORBTEK® REPREVE®纖維加入製作，擁有UV紫外線防護效果。

女款西裝料錐形九分褲2,280元。圖／plain-me提供
女款西裝料錐形九分褲2,280元。圖／plain-me提供

1616 吸濕排汗打褶長褲2,280元。圖／plain-me提供
1616 吸濕排汗打褶長褲2,280元。圖／plain-me提供

LEVI'S COOL Jeans涼感丹寧系列511TM修身窄管褲3,990元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S COOL Jeans涼感丹寧系列511TM修身窄管褲3,990元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S COOL Jeans涼感丹寧系列720高腰超緊身窄管女褲4,390元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S COOL Jeans涼感丹寧系列720高腰超緊身窄管女褲4,390元。圖／LEVI'S提供

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