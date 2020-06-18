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修補因疫情受傷的心靈 BALENCIAGA秋季廣告感動人心
全世界因為新冠肺炎疫情受到了極大的影響，因為長久的防疫隔離，造成親人分隔兩地、朋友聚會減少，人跟人之間的距離又拉得更遠等狀況，病毒威脅的不只是生理，許多心靈也需要修復。
在前一季廣告惡搞新聞產業的BALENCIAGA，嶄新推出今年秋季系列廣告，這支在德國柏林拍攝的影片由知名導演Maurus Vom Sheidt執導，一改之前的戲謔嘲諷，選擇以主題為「Live to Love」的影像描繪愛的重要。鏡頭裡可以看到一起看新家的同志戀人、浪漫共舞的老先生與老太太，在這個令全球難忘的特殊時期透過平淡生活中展露的濃郁情感，在科技冷漠的時代將人與人的心拉得更近，也重申品牌想傳達的生活態度—和不同的人真誠的對話，參與多元化的社交活動，珍視令人感到自信和愉悅的一切事物。
而同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度，ZEN運動鞋、全新尺寸和質地的Hourglass包、手繪塗鴉Ghost包等等，在白背景中更顯有個性的模特兒展示下，也更搶眼有型。
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