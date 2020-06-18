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修補因疫情受傷的心靈 BALENCIAGA秋季廣告感動人心

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度。圖／BALENCIAGA提供
同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度。圖／BALENCIAGA提供

全世界因為新冠肺炎疫情受到了極大的影響，因為長久的防疫隔離，造成親人分隔兩地、朋友聚會減少，人跟人之間的距離又拉得更遠等狀況，病毒威脅的不只是生理，許多心靈也需要修復

在前一季廣告惡搞新聞產業的BALENCIAGA，嶄新推出今年秋季系列廣告，這支在德國柏林拍攝的影片由知名導演Maurus Vom Sheidt執導，一改之前的戲謔嘲諷，選擇以主題為「Live to Love」的影像描繪愛的重要。鏡頭裡可以看到一起看新家的同志戀人、浪漫共舞的老先生與老太太，在這個令全球難忘的特殊時期透過平淡生活中展露的濃郁情感，在科技冷漠的時代將人與人的心拉得更近，也重申品牌想傳達的生活態度—和不同的人真誠的對話，參與多元化的社交活動，珍視令人感到自信和愉悅的一切事物。

而同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度，ZEN運動鞋、全新尺寸和質地的Hourglass包、手繪塗鴉Ghost包等等，在白背景中更顯有個性的模特兒展示下，也更搶眼有型。

BALENCIAGA推出秋季系列廣告影片，以主題為「Live to Love」的影像描繪愛的重要。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA推出秋季系列廣告影片，以主題為「Live to Love」的影像描繪愛的重要。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA推出秋季系列廣告影片，以主題為「Live to Love」的影像描繪愛的重要。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA推出秋季系列廣告影片，以主題為「Live to Love」的影像描繪愛的重要。圖／BALENCIAGA提供
同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度。圖／BALENCIAGA提供
同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度。圖／BALENCIAGA提供
同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度。圖／BALENCIAGA提供
同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度。圖／BALENCIAGA提供
同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度。圖／BALENCIAGA提供
同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度。圖／BALENCIAGA提供
同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度。圖／BALENCIAGA提供
同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度。圖／BALENCIAGA提供
同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度。圖／BALENCIAGA提供
同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA推出秋季系列廣告影片，以主題為「Live to Love」的影像描繪愛的重要。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA推出秋季系列廣告影片，以主題為「Live to Love」的影像描繪愛的重要。圖／BALENCIAGA提供
同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度。圖／BALENCIAGA提供
同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度。圖／BALENCIAGA提供
同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度。圖／BALENCIAGA提供
同步釋出的平面廣告大片則由攝影師Chris Maggio拍攝，非常簡單的場景讓新包款和鞋履擁有最高注目度。圖／BALENCIAGA提供

廣告 新冠肺炎 修復

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