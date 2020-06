修補因疫情受傷的心靈 BALENCIAGA秋季廣告感動人心

全世界因為新冠肺炎疫情受到了極大的影響,因為長久的防疫隔離,造成親人分隔兩地、朋友聚會減少,人跟人之間的距離又拉得更遠等狀況,病毒威脅的不只是生理,許多心靈也需要修復。

在前一季廣告惡搞新聞產業的BALENCIAGA,嶄新推出今年秋季系列廣告,這支在德國柏林拍攝的影片由知名導演Maurus Vom Sheidt執導,一改之前的戲謔嘲諷,選擇以主題為「Live to Love」的影像描繪愛的重要。鏡頭裡可以看到一起看新家的同志戀人、浪漫共舞的老先生與老太太,在這個令全球難忘的特殊時期透過平淡生活中展露的濃郁情感,在科技冷漠的時代將人與人的心拉得更近,也重申品牌想傳達的生活態度—和不同的人真誠的對話,參與多元化的社交活動,珍視令人感到自信和愉悅的一切事物。