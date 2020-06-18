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G-Shock聯名「七龍珠」讓你把悟空戴上手 快來向神龍許願吧！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
總是聯名不斷的G-Shock與曾在90年代風靡全球的日本漫畫《七龍珠》合作。圖／摘自Casio官網
總是聯名不斷的G-Shock與曾在90年代風靡全球的日本漫畫《七龍珠》合作。圖／摘自Casio官網

動漫迷都要瘋了！總是聯名不斷的G-Shock與曾經在90年代風靡全球的日本漫畫《七龍珠（Dragon Ball Z）》合作，把主角悟空 的訓練和成長場景，以線稿呈現在表殼與表帶上，讓粉絲重溫當年的美好。

GA-110JDB腕表以GA-110系列為基礎，具有3D外觀的大型錶殼，採用耀目的色彩和吸睛的設計表達了《七龍珠》的世界觀。圖／摘自Casio官網
GA-110JDB腕表以GA-110系列為基礎，具有3D外觀的大型錶殼，採用耀目的色彩和吸睛的設計表達了《七龍珠》的世界觀。圖／摘自Casio官網

G-Shock以經典的GA-110系列表款為基礎，運用悟空的服裝配色為這款聯名腕表的主軸色調，橙色的表身和表帶均覆蓋了七龍珠插圖和元素，包括主角悟空的訓練和成長場景，以黑色線稿呈現，也因為採用了3D立體表殼，因此讓這些圖案鮮活了起來。不僅如此，G-Shock還在表盤的9點鐘位置加入了四星龍珠的圖案，這也是與悟空最有淵源的一顆龍珠；3點鐘方向則有象徵《七龍珠》的Z字樣。但最讓動漫迷驚喜的則是當照明燈亮起時，這款腕表真的就猶如迷你龍珠一般，彷彿神龍就要現身來完成願望。

當照明燈亮起時，GA-110JDB腕表真的就猶如迷你龍珠一般，彷彿神龍就要現身來完成願望。圖／摘自Casio官網
當照明燈亮起時，GA-110JDB腕表真的就猶如迷你龍珠一般，彷彿神龍就要現身來完成願望。圖／摘自Casio官網

不只有與《七龍珠》聯名的新款腕表，G-Shock也推出了和藝術家陳英傑合作的Formless太極系列MT-G、G-STEEL腕表。為了此次合作案，陳英傑特別創作了兩幅畫作，將西方街頭文化的張力與中國傳統水墨畫相融合，傳遞了太極與時間輪迴的概念。全表以水墨黑為設計主軸，有著黑色離子IP電鍍金屬表殼，黑色表帶亦印有灰色太極意象圖樣，其中MTG-B1000TJ背蓋刻印有陳英傑親自操刀設計的太極概念圖「一筆圓」，整體形態如時鐘時刻的軌跡。兩款腕表的外盒包裝延續潑墨設計，呼應整體表款設計，預計6月20日開賣。

橙色的表身和表帶均覆蓋了龍珠插圖和元素，包括主角悟空的訓練和成長場景。圖／摘自Casio官網
橙色的表身和表帶均覆蓋了龍珠插圖和元素，包括主角悟空的訓練和成長場景。圖／摘自Casio官網

9點鐘位置的表盤顯示四星龍珠圖案，也是與悟空關係最密切的一顆；在3點鐘的位置，有「Z」的圖案。圖／摘自Casio官網
9點鐘位置的表盤顯示四星龍珠圖案，也是與悟空關係最密切的一顆；在3點鐘的位置，有「Z」的圖案。圖／摘自Casio官網

GA-110JDB腕表的底蓋上也鐫刻了Dragon Ball Z字樣。圖／摘自Casio官網
GA-110JDB腕表的底蓋上也鐫刻了Dragon Ball Z字樣。圖／摘自Casio官網

和其他聯名表款一樣，GA-110JDB腕表同樣有特殊包裝，亮眼的橙色設計讓人難忘。圖／摘自Casio官網
和其他聯名表款一樣，GA-110JDB腕表同樣有特殊包裝，亮眼的橙色設計讓人難忘。圖／摘自Casio官網

G-Shock Formless太極系列GST-B200TJ-1A腕表14,000元。圖／Casio提供
G-Shock Formless太極系列GST-B200TJ-1A腕表14,000元。圖／Casio提供

G-Shock Formless太極系列MTG-B1000TJ-1A腕表32,000元。圖／Casio提供
G-Shock Formless太極系列MTG-B1000TJ-1A腕表32,000元。圖／Casio提供

腕表 日本

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