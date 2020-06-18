太平洋高壓勝出 賈新興：周六至下周三梅雨鋒面下不來

還有梅雨嗎？天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，太平洋高壓勝出，梅雨鋒面偏北過。

賈新興12日曾表示6月20日至24日有利梅雨建立的環境指標，當時說明要視太平洋高壓的強弱而定。他說，最新的預測顯示，南方的太平洋高壓勢力持續偏強，使得梅雨鋒面下不來了。梅雨鋒面的主要降雨區位於長江流域、日本、韓國。

他說，台灣主要受到太平洋高壓西南側的西南風為主，因此西風指標於20日後持續大於0，不過因為渦度的指標在26日前都是小於0，因此台灣天氣相對穩定，高溫的天氣至少持續至22日。

6月21日下午將有日環食奇景。他說，因為西南風影響水氣略偏多，所以21日雲嘉地區下午2時至4時半之間，雲量可能有一點多，要碰運氣。

如果20日至24日這波梅雨鋒面下不來，他說，那麼今年從實際的梅雨指標來看，可能在5月28日就算出梅了，最終的認定就等6月過完後的資料再來確認。