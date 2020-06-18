快訊

今明炎熱恐逾37度！ 吳德榮：不排除再創今年高溫紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太平洋高壓勝出 賈新興：周六至下周三梅雨鋒面下不來

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
預測有利梅雨生成環境指標。圖／取自賈新興臉書
預測有利梅雨生成環境指標。圖／取自賈新興臉書

還有梅雨嗎？天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，太平洋高壓勝出，梅雨鋒面偏北過。

賈新興12日曾表示6月20日至24日有利梅雨建立的環境指標，當時說明要視太平洋高壓的強弱而定。他說，最新的預測顯示，南方的太平洋高壓勢力持續偏強，使得梅雨鋒面下不來了。梅雨鋒面的主要降雨區位於長江流域、日本、韓國。

他說，台灣主要受到太平洋高壓西南側的西南風為主，因此西風指標於20日後持續大於0，不過因為渦度的指標在26日前都是小於0，因此台灣天氣相對穩定，高溫的天氣至少持續至22日。

6月21日下午將有日環食奇景。他說，因為西南風影響水氣略偏多，所以21日雲嘉地區下午2時至4時半之間，雲量可能有一點多，要碰運氣。

如果20日至24日這波梅雨鋒面下不來，他說，那麼今年從實際的梅雨指標來看，可能在5月28日就算出梅了，最終的認定就等6月過完後的資料再來確認。

梅雨 高溫

延伸閱讀

6月20至24日天氣恐不妙 賈新興：21日觀看日環蝕更難了

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往廣東飛去

還有梅雨鋒面嗎？ 賈新興指可能在6月這段期間

梅雨鋒面兩顆豪雨製造機 賈新興：還好不在台灣上空

相關新聞

太平洋高壓勝出 賈新興：周六至下周三梅雨鋒面下不來

還有梅雨嗎？天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，太平洋高壓勝出，梅雨鋒面偏北過。

小資月薪也能美圓輕奢夢 五款入門級萬寶龍 無痛入手

擁有精緻品質的精品總帶來夢想，但高不可攀的形象與價位也常令人卻步。原本專攻高檔皮件、書寫工具與高級鐘表的萬寶龍（Mont...

Daniel Wong夏日印花太浪慢 獨家在CLUB DESIGNER登場

台灣設計師品牌Daniel Wong和CLUB DESIGNER複合精品旗艦店合作，上市「野宴」系列新品，以品牌經典印花...

一手私藏「珍珠太厚奶茶冰淇淋」太誘人！7-11夏季預購多款消暑美食吃一波

連日高溫熱翻天，就是要吃冰消暑，用美味拯救煩悶的心！7－ELEVEN《生活美食誌》預購即日起至8月9日推出一系列夏季消暑...

洗版IG台南「干貝麻糬」首度北上 三打卡美食快閃板橋車站

IG人氣打卡美食，來自台南外型有如干貝的「中崙粿仔伯」首度進軍北部，現在在板橋就可吃得到。環球購物中心板橋車站6月一次蒐...

狂吸不怕胖！台灣「珍珠奶茶」香氛上市 網友：超獵奇

喜歡喝珍珠奶茶，但是又怕胖嗎？現在有款「珍珠奶茶」讓所有人，狂吸也不用怕胖，台灣香氛品牌花先子，推出「Hitea」全新品...

超模卡拉迪樂芬妮搞怪鬼臉 搶先戴DIOR羅盤玫瑰新品

由迪奧（Dior）珠寶創意總監Victoire de Castellane主導的Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶...

4款「專屬台灣」的可樂瓶！台灣最美的風景就是「你」

「可口可樂」今年首度在台灣推出10款台灣城市瓶，專屬的在地設計，掀起一波收藏風潮。今夏「可口可樂」繼城市瓶後，再度與知名...

美妝、日用品送到家！屈臣氏、Uber Eats攜手6月底推外送服務

防疫時期避免接觸，越來越多人習慣使用網購或外送服務，屈臣氏宣布將於6月底與Uber Eats攜手推出外送服務，面膜、化妝...

1個便當780！班味廚房「A5和牛＋鵝肝便當」還灑金箔

藏身於南港巷弄間的「班味廚房」（Ben’s Kitchen）近期新推出4大系列的特色便當。除了99元的親民款之外，最頂級...

有熊出沒！ORIS限量超夯青銅表 官網開放選號搶貨中

會隨時間而氧化的「青銅」材質，在過去數年間成為市場熱愛的表殼材料。ORIS並非近代首個推出青銅腕表的品牌，但近日發表的2...

製鞋龍頭寶成跨足運動通路 落腳竹科打造YYsports新形態概念店

過去幫Nike、adidas和Timberland等運動休閒大廠代工，素有製鞋龍頭美譽的寶成集團，也正式跨足了通路，成立...

熱門新聞

九縣市熱爆！氣象局：明天可能更熱 一路熱到周六

魷魚、透抽長得像分不清？他用4張原子筆畫分出水產區別

女教練用心教導卻被同事排擠 她曝駕訓班「真實內幕」

地牛翻身！東部海域規模4.7地震 最大震度宜蘭3級

大學生曝最爽職缺 一路做到畢業竟賺了20萬

感冒藥成分恐致心悸 12款藥遭下架

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。