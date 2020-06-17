小資月薪也能美圓輕奢夢 五款入門級萬寶龍 無痛入手

擁有精緻品質的精品總帶來夢想，但高不可攀的形象與價位也常令人卻步。原本專攻高檔皮件、書寫工具與高級鐘表的萬寶龍（Montblanc），近期推出多款入門級商品，類別涵蓋入門級皮件、書寫筆具、智慧生活產品，除鎖定年輕族群，也透過相對親民的價格，讓小資輕鬆圓夢。

用以書寫的鋼筆向來都是萬寶龍的明星商品，今年除帶來小王子系列的第三次、也是最後一次合作，「星際行者」系列的珍貴樹脂款細字筆，筆蓋頂部在白色六芒星標誌下方綴有藍色半透明圓頂圖案，每一次書寫、都像是從太空汲取靈感、妙筆生花，訂價約13,100元；同樣扣住書寫主題的還有匠心系列當代書法名片夾，黑色皮夾上以充滿感情的草寫白色字體，印有Montblanc字樣，價位在7,000元以內，另外也同系列尚有淺藍色的八卡式皮夾，價格則在萬元出頭，是讓小資上班族輕鬆擁有精品、也富工作樂趣的隨身小物。