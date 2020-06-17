公益路跑今年停辦但捐款續行 台灣三星捐300萬勉家扶兒

台灣三星電子在台深耕，並以實際行動回饋社會，自2005年起舉辦三星路跑，邀請眾人活力跑起來，並自2013年起，將路跑報名費全額捐贈給家扶基金會；今年受限於大環境因素，台灣三星電子停辦2020年公益路跑活動，但公益行動不間斷，今宣布將捐款新台幣300萬元「星美好獎助學金」予家扶基金會，為弱勢學童投注築夢基金。

台灣三星表示，2017年起更正式成立「星美好獎助學金」，專為藝術、體育及理工領域有特殊才華的學童挹注資源，鼓勵孩子盡情發揮天賦、挑戰己所不能，迄今獎學金累計破千萬，累計超過600人次學生受惠。

2020「星美好獎助學金」預計將能資助超過200位國小至大專的學生，在完成學業之餘，持續精進才藝。三星表示，期透過品牌之力，持續培育台灣人才，替孩子們創造美好未來，並勉勵學子們「挑戰你所不能」。