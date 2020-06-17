Daniel Wong夏日印花太浪慢 獨家在CLUB DESIGNER登場

台灣設計師品牌Daniel Wong和CLUB DESIGNER複合精品旗艦店合作，上市「野宴」系列新品，以品牌經典印花設計為主題，並同步特別為CLUB DESIGNER設計了獨家「無拘無束」印花系列，表現夏日時裝的優閒輕快。

仲夏野宴（Call Of The Wild）是Daniel Wong春夏主題之一，為Daniel Wong x CLUB DESIGNER獨家合作，將夏季的盛宴幻化為服裝上的自在率性，以自然花卉、草葉為發想，勾勒出夏日的狂想曲。服裝輪廓以鬆身剪裁為主，呈現大量的抽縐、垂墜，結合當季的網格輕透面料，暨清爽且具有視覺的流動感；此外，獨家開發的緹花布，則將印花的概念以更為細緻的方式呈現，結合非洲草原的野性氛圍打造「仲夏」印花，運用獵豹點綴Daniel Wong向來喜愛的狂野風。