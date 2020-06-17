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Daniel Wong夏日印花太浪慢 獨家在CLUB DESIGNER登場
台灣設計師品牌Daniel Wong和CLUB DESIGNER複合精品旗艦店合作，上市「野宴」系列新品，以品牌經典印花設計為主題，並同步特別為CLUB DESIGNER設計了獨家「無拘無束」印花系列，表現夏日時裝的優閒輕快。
仲夏野宴（Call Of The Wild）是Daniel Wong春夏主題之一，為Daniel Wong x CLUB DESIGNER獨家合作，將夏季的盛宴幻化為服裝上的自在率性，以自然花卉、草葉為發想，勾勒出夏日的狂想曲。服裝輪廓以鬆身剪裁為主，呈現大量的抽縐、垂墜，結合當季的網格輕透面料，暨清爽且具有視覺的流動感；此外，獨家開發的緹花布，則將印花的概念以更為細緻的方式呈現，結合非洲草原的野性氛圍打造「仲夏」印花，運用獵豹點綴Daniel Wong向來喜愛的狂野風。
其他印花主題包括「夏想」與「寫意」，分別以白、黃和灰、藍搭配的波紋或波點，徜徉仲夏夜的愉悅視覺；「無拘無束」則是這次和CLUB DESIGNER的獨家合作圖樣，深藍色宛如叢林暗夜的色彩，豐富了想像空間。CLUB DESIGNER主理人高秋鴻也將CLUB DESIGNER大安路旗艦店Le Club打造成摩洛哥風情的空間，除了Daniel Wong服裝之外，也有Beast of Burden x Daniel Wong的鱷魚皮革珍稀包款，時裝及配件都於6月20日起到7月30日之間採預約制選購。
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