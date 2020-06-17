一手私藏「珍珠太厚奶茶冰淇淋」太誘人！7-11夏季預購多款消暑美食吃一波

連日高溫熱翻天，就是要吃冰消暑，用美味拯救煩悶的心！7－ELEVEN《生活美食誌》預購即日起至8月9日推出一系列夏季消暑美食，其中最誘人的就是手搖飲一手私藏世界紅茶的「珍珠太厚奶茶冰淇淋」，以人氣商品「太厚奶茶」為基底，加入珍珠及QQ奶凍，美味再升級，珍奶控一定要試試；另外還有Kenji健司和日本京都百年老舖辻利茶舗聯名推出的「健司 X 辻利抹茶紅豆白玉冰淇淋」，使用辻利上等抹茶粉製成香氣高雅的冰淇淋，搭配萬丹紅豆及Q彈白玉，免出國也能品嘗京都道地的抹茶風味。

除了冰品之外，7－ELEVEN《生活美食誌》還推出「振頤軒滾滾泡芙」，綿密芋泥內餡搭配肉鬆泡芙外殼，是台式鹹香好滋味；新竹「福源花生泡芙」外層使用菠蘿泡芙，搭配特濃鮮奶油與濃郁花生醬調製內餡，冰凍後口感有如冰淇淋般的沁涼；台北人氣早餐店真芳則推出適合夏天享用的「泰式打拋豬肉三明治」，主廚特調泰式打拋豬搭配起司、蛋皮，原本僅在真芳本店快閃活動限量推出，粉絲敲碗希望重現，現在到7－ELEVEN預購就能買到。