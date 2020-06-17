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一手私藏「珍珠太厚奶茶冰淇淋」太誘人！7-11夏季預購多款消暑美食吃一波
連日高溫熱翻天，就是要吃冰消暑，用美味拯救煩悶的心！7－ELEVEN《生活美食誌》預購即日起至8月9日推出一系列夏季消暑美食，其中最誘人的就是手搖飲一手私藏世界紅茶的「珍珠太厚奶茶冰淇淋」，以人氣商品「太厚奶茶」為基底，加入珍珠及QQ奶凍，美味再升級，珍奶控一定要試試；另外還有Kenji健司和日本京都百年老舖辻利茶舗聯名推出的「健司 X 辻利抹茶紅豆白玉冰淇淋」，使用辻利上等抹茶粉製成香氣高雅的冰淇淋，搭配萬丹紅豆及Q彈白玉，免出國也能品嘗京都道地的抹茶風味。
除了冰品之外，7－ELEVEN《生活美食誌》還推出「振頤軒滾滾泡芙」，綿密芋泥內餡搭配肉鬆泡芙外殼，是台式鹹香好滋味；新竹「福源花生泡芙」外層使用菠蘿泡芙，搭配特濃鮮奶油與濃郁花生醬調製內餡，冰凍後口感有如冰淇淋般的沁涼；台北人氣早餐店真芳則推出適合夏天享用的「泰式打拋豬肉三明治」，主廚特調泰式打拋豬搭配起司、蛋皮，原本僅在真芳本店快閃活動限量推出，粉絲敲碗希望重現，現在到7－ELEVEN預購就能買到。
萊爾富《夏日好芒》預購專刊打造「我的輕食尚」企畫，推出由「原味時代」與Nuturefit營養師團隊創辦人林敬鈞營養師合作設計的美味菜單，並嚴選台灣在地食材製作成冷凍即食健康料理包，其中「原味時代健康窈窕三餐」，組合包含蔥拌紅燒鯛魚飯、鳳梨佐糖醋雞飯、日式馬鈴薯雞飯，每款主食熱量平均不到500大卡，並搭配富含膳食纖維的低GI糙米飯，「原味時代低醣無澱粉三餐」組合則包含慢燉番茄豚肉、南洋咖哩雞、匈牙利燉雞及3種口味的蔬菜副餐，7月28日前購買任一組合可享預購價599元。
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