聽新聞
test
0:00 / 0:00
洗版IG台南「干貝麻糬」首度北上 三打卡美食快閃板橋車站
IG人氣打卡美食，來自台南外型有如干貝的「中崙粿仔伯」首度進軍北部，現在在板橋就可吃得到。環球購物中心板橋車站6月一次蒐集到三家IG話題美食，除了被暱稱為干貝麻糬的「中崙粿仔伯」外，還有同樣走古早味的「春上布丁蛋糕」，以及文青系的「二吉軒豆乳」，都在板橋車站B1展開新北獨家期間限定店。
從台南起家，創立於1930年的「中崙粿仔伯」，依循古法製作以糯米、蓬萊米製成麻糬，類似粿的口感，當中在IG洗版的干貝造型麻糬，外型神似干貝，有白色原味或黑色黑糖麻糬，沾著花生芝麻粉一起吃，香氣十足。除了人氣干貝麻糬外，還有花生麻糬、芝麻麻糬、芋粿、紅豆粿、雙糕潤、九層粿，鹹甜滋味都有相當古早味，單個35元，快閃優惠價3個100元。
此外，還有來自新竹，先前在板橋車站創下排隊人潮的「春上布丁蛋糕」，即日起至6月30日帶來多種人氣口味，包括原味、濃郁巧克力，推薦價100元，以及吃得到黑糖顆粒的手工黑糖蛋糕，推薦價110元，更推期間限定伯爵紅茶蛋糕、起司布丁蛋糕，蓬鬆口感搭配清香茶香或是香濃起司，推薦價120元起，快閃期間任選三顆9折優惠。
永康街排隊名店「二吉軒豆乳」也在6月首度進軍新北，6月30日前獨家快閃板橋車站。豆乳共有超過10種口味，除原味、黑芝麻經典口味外，還有芋頭、草莓優酪及烏龍茶等也相當受歡迎，現場還有豆乳霜淇淋。快閃期間購買指定豆乳商品，3件即享限量88折。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言