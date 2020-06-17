洗版IG台南「干貝麻糬」首度北上 三打卡美食快閃板橋車站

IG人氣打卡美食，來自台南外型有如干貝的「中崙粿仔伯」首度進軍北部，現在在板橋就可吃得到。環球購物中心板橋車站6月一次蒐集到三家IG話題美食，除了被暱稱為干貝麻糬的「中崙粿仔伯」外，還有同樣走古早味的「春上布丁蛋糕」，以及文青系的「二吉軒豆乳」，都在板橋車站B1展開新北獨家期間限定店。

從台南起家，創立於1930年的「中崙粿仔伯」，依循古法製作以糯米、蓬萊米製成麻糬，類似粿的口感，當中在IG洗版的干貝造型麻糬，外型神似干貝，有白色原味或黑色黑糖麻糬，沾著花生芝麻粉一起吃，香氣十足。除了人氣干貝麻糬外，還有花生麻糬、芝麻麻糬、芋粿、紅豆粿、雙糕潤、九層粿，鹹甜滋味都有相當古早味，單個35元，快閃優惠價3個100元。

「中崙粿仔伯」干貝麻糬單盒15入麻糬150元。圖／環球購物中心提供

此外，還有來自新竹，先前在板橋車站創下排隊人潮的「春上布丁蛋糕」，即日起至6月30日帶來多種人氣口味，包括原味、濃郁巧克力，推薦價100元，以及吃得到黑糖顆粒的手工黑糖蛋糕，推薦價110元，更推期間限定伯爵紅茶蛋糕、起司布丁蛋糕，蓬鬆口感搭配清香茶香或是香濃起司，推薦價120元起，快閃期間任選三顆9折優惠。

「春上布丁蛋糕」黑糖蛋糕，110元。圖／環球購物中心提供