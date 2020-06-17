快訊

基本工資要調漲嗎？勞動部長這麼說

政大教師課堂打詠春拳傷及學生 今天遭校方解聘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洗版IG台南「干貝麻糬」首度北上 三打卡美食快閃板橋車站

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心板橋車站6月推出三家IG打卡美食期間限定店。圖／環球購物中心提供
環球購物中心板橋車站6月推出三家IG打卡美食期間限定店。圖／環球購物中心提供

IG人氣打卡美食，來自台南外型有如干貝的「中崙粿仔伯」首度進軍北部，現在在板橋就可吃得到。環球購物中心板橋車站6月一次蒐集到三家IG話題美食，除了被暱稱為干貝麻糬的「中崙粿仔伯」外，還有同樣走古早味的「春上布丁蛋糕」，以及文青系的「二吉軒豆乳」，都在板橋車站B1展開新北獨家期間限定店。

從台南起家，創立於1930年的「中崙粿仔伯」，依循古法製作以糯米、蓬萊米製成麻糬，類似粿的口感，當中在IG洗版的干貝造型麻糬，外型神似干貝，有白色原味或黑色黑糖麻糬，沾著花生芝麻粉一起吃，香氣十足。除了人氣干貝麻糬外，還有花生麻糬、芝麻麻糬、芋粿、紅豆粿、雙糕潤、九層粿，鹹甜滋味都有相當古早味，單個35元，快閃優惠價3個100元。

「中崙粿仔伯」干貝麻糬單盒15入麻糬150元。圖／環球購物中心提供
「中崙粿仔伯」干貝麻糬單盒15入麻糬150元。圖／環球購物中心提供

此外，還有來自新竹，先前在板橋車站創下排隊人潮的「春上布丁蛋糕」，即日起至6月30日帶來多種人氣口味，包括原味、濃郁巧克力，推薦價100元，以及吃得到黑糖顆粒的手工黑糖蛋糕，推薦價110元，更推期間限定伯爵紅茶蛋糕、起司布丁蛋糕，蓬鬆口感搭配清香茶香或是香濃起司，推薦價120元起，快閃期間任選三顆9折優惠。

「春上布丁蛋糕」黑糖蛋糕，110元。圖／環球購物中心提供
「春上布丁蛋糕」黑糖蛋糕，110元。圖／環球購物中心提供

永康街排隊名店「二吉軒豆乳」也在6月首度進軍新北，6月30日前獨家快閃板橋車站。豆乳共有超過10種口味，除原味、黑芝麻經典口味外，還有芋頭、草莓優酪及烏龍茶等也相當受歡迎，現場還有豆乳霜淇淋。快閃期間購買指定豆乳商品，3件即享限量88折。

「二吉軒豆乳」提供高達10多種口味的豆乳、豆乳霜淇淋、豆乳優格等。圖／環球購物中心提供
「二吉軒豆乳」提供高達10多種口味的豆乳、豆乳霜淇淋、豆乳優格等。圖／環球購物中心提供
「中崙粿仔伯」即日起至6/28快閃板橋車站B1。圖／環球購物中心提供
「中崙粿仔伯」即日起至6/28快閃板橋車站B1。圖／環球購物中心提供
「春上布丁蛋糕」經典原味蛋糕100元。圖／環球購物中心提供
「春上布丁蛋糕」經典原味蛋糕100元。圖／環球購物中心提供

快閃 新北

延伸閱讀

他曝奶茶「靈魂配料」 網友共鳴：哪個天才發明的！

韓國瑜今天生日臉書湧上萬留言 她貼這蛋糕祝福破千讚

迴轉壽司也能「無菜單」！海壽司新推「每日鮮撈」系列

「珍煮丹泰奶雪糕」吃一波！全家便利商店推9款珍煮丹聯名系列　還有「黑糖珍奶酷繽沙」

相關新聞

Daniel Wong夏日印花太浪慢 獨家在CLUB DESIGNER登場

台灣設計師品牌Daniel Wong和CLUB DESIGNER複合精品旗艦店合作，上市「野宴」系列新品，以品牌經典印花...

一手私藏「珍珠太厚奶茶冰淇淋」太誘人！7-11夏季預購多款消暑美食吃一波

連日高溫熱翻天，就是要吃冰消暑，用美味拯救煩悶的心！7－ELEVEN《生活美食誌》預購即日起至8月9日推出一系列夏季消暑...

洗版IG台南「干貝麻糬」首度北上 三打卡美食快閃板橋車站

IG人氣打卡美食，來自台南外型有如干貝的「中崙粿仔伯」首度進軍北部，現在在板橋就可吃得到。環球購物中心板橋車站6月一次蒐...

狂吸不怕胖！台灣「珍珠奶茶」香氛上市 網友：超獵奇

喜歡喝珍珠奶茶，但是又怕胖嗎？現在有款「珍珠奶茶」讓所有人，狂吸也不用怕胖，台灣香氛品牌花先子，推出「Hitea」全新品...

超模卡拉迪樂芬妮搞怪鬼臉 搶先戴DIOR羅盤玫瑰新品

由迪奧（Dior）珠寶創意總監Victoire de Castellane主導的Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶...

4款「專屬台灣」的可樂瓶！台灣最美的風景就是「你」

「可口可樂」今年首度在台灣推出10款台灣城市瓶，專屬的在地設計，掀起一波收藏風潮。今夏「可口可樂」繼城市瓶後，再度與知名...

美妝、日用品送到家！屈臣氏、Uber Eats攜手6月底推外送服務

防疫時期避免接觸，越來越多人習慣使用網購或外送服務，屈臣氏宣布將於6月底與Uber Eats攜手推出外送服務，面膜、化妝...

1個便當780！班味廚房「A5和牛＋鵝肝便當」還灑金箔

藏身於南港巷弄間的「班味廚房」（Ben’s Kitchen）近期新推出4大系列的特色便當。除了99元的親民款之外，最頂級...

有熊出沒！ORIS限量超夯青銅表 官網開放選號搶貨中

會隨時間而氧化的「青銅」材質，在過去數年間成為市場熱愛的表殼材料。ORIS並非近代首個推出青銅腕表的品牌，但近日發表的2...

製鞋龍頭寶成跨足運動通路 落腳竹科打造YYsports新形態概念店

過去幫Nike、adidas和Timberland等運動休閒大廠代工，素有製鞋龍頭美譽的寶成集團，也正式跨足了通路，成立...

文青的第4款選擇！Aesop今夏終於推出苦橙香檸味潔膚露

暌違11年，文青品牌Aesop終於推出第4款身體潔膚露，以適合夏天清爽、溫和的「苦橙香檸身體潔膚露」，為炎熱天氣中的沐浴...

全聯We Sweet芒果季！獨家販售吳寶春芒果米蘭麵包

夏日瘋芒果，全聯We Sweet芒果季登場，自6/19起至7/02期間推出8款現貨甜點，嚴選台南愛文芒果，搭配進口法國芒...

熱門新聞

大樂透1.06億獎落台中一人獨得 端午加碼兩人中100萬

魷魚、透抽長得像分不清？他用4張原子筆畫分出水產區別

地牛翻身！東部海域規模4.7地震 最大震度宜蘭3級

九縣市熱爆！氣象局：明天可能更熱 一路熱到周六

大樂透頭獎獎落台中大里 彩券行隔9年再開頭彩

大尾鱸鰻「剋星」放流日月潭 為原生魚種戰魚虎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。