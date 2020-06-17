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狂吸不怕胖！台灣「珍珠奶茶」香氛上市 網友：超獵奇
喜歡喝珍珠奶茶，但是又怕胖嗎？現在有款「珍珠奶茶」讓所有人，狂吸也不用怕胖，台灣香氛品牌花先子，推出「Hitea」全新品牌，首波就推出「珍珠奶茶」、「草莓甜心」兩款空間香氛，還以手搖杯作為外型，只要擺在家中、辦公室，隨時隨地都能聞到珍奶的味道，讓網友直呼「好獵奇」。
台灣的珍珠奶茶聞名全球，日本人也超風靡，而且珍珠奶茶不只喝，之前還有業者推出珍珠奶茶的洗髮精，現在更有香氛品牌直接推出「珍珠奶茶」香氛，挑戰台灣人的空間嗅覺。
Hitea的珍珠奶茶香氛喊出「0熱量」，會讓空氣中聞起來就有珍奶味與黑糖感，一股甜膩感襲來，另一款草莓甜心，則是濃濃草莓味與奶茶香，全都喊出無糖，保證讓大家狂吸都沒問題，芳香可持續4～8周。
珍奶香氛一曝光，不少網友笑說「不會越聞越想喝嗎？」、「超想聞聞看」，兩款香氛即日起在寶雅獨家首賣。
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