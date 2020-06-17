超模卡拉迪樂芬妮搞怪鬼臉 搶先戴DIOR羅盤玫瑰新品
由迪奧（Dior）珠寶創意總監Victoire de Castellane主導的Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶系列推出2020年共16款新作，延續迪奧先生對命運的追尋，將日月星辰融入設計概念，採用祖母綠、孔雀石、青金石、粉紅蛋白石的繽紛色彩，搭配珍珠母貝、鑽石的光澤，多件作品大膽巧玩多層次的設計。品牌代言人超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）不但搶先戴上，全新的形象廣告中更不改調皮搞怪本性大做鬼臉，充分享受配戴珠寶的樂趣。
配戴起來視覺效果十足的多層次珠寶，這次推出包括項鍊、手鍊、與頸鍊。項鍊、手鍊以綠色系的祖母綠和孔雀石搭配白色珍珠母貝，頸鍊則混搭繽紛的各色寶石，在為穿搭創造視覺焦點的同時，顯得年輕活潑。而時髦大膽的手鍊戒，則以鑽石搭配青金石。綴上三個白色珍珠母貝徽章的手鍊與項鍊，搭配度很高，是日常珠寶首選。
而正反兩面妝點日月星辰圖騰的Rose des Vents Rose Céleste系列，圓章一面以黃金鏤刻恢弘氣度的太陽，另一面是滿盈詩意的皎潔星月，象徵命運的追逐，與黑瑪瑙和白色珍珠母貝打造的Rose des Vent八芒星圓章相互輝映，雙面配戴有展現不同的趣味。多款戒指則都採用開放式的設計，一端鑲嵌美鑽，另一端配稱Rose des Vents的八芒星或Rose Céleste的日月圖章，巧玩不對稱的趣味。
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