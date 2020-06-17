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4款「專屬台灣」的可樂瓶！台灣最美的風景就是「你」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「可口可樂」打造專屬台灣人的包裝，訴說台灣最美的風景是「你」。圖／可口可樂公司提供
「可口可樂」打造專屬台灣人的包裝，訴說台灣最美的風景是「你」。圖／可口可樂公司提供

可口可樂」今年首度在台灣推出10款台灣城市瓶，專屬的在地設計，掀起一波收藏風潮。今夏「可口可樂」繼城市瓶後，再度與知名平面設計師Noma Bar攜手，整合全台共20個著名景點，打造出4款專屬於台灣人的瓶身，細緻地刻劃出台灣獨有的人情味，訴說台灣最美的風景就是「你」。「可口可樂」台灣瓶即日起於全台各大通路上市。

「可口可樂」台灣瓶的4款新包裝，設計結合台灣各地元素，描繪出台灣人獨有的形象。以年輕女性為主體的瓶身設計，耳戴彰化著名小吃肉圓做成的耳機，俐落的馬尾是新北市名景女王頭，而南投日月潭湖畔、雲林西螺大橋和桃園國際機場，則巧妙地融入衣著花紋之中，整體展現出台灣女性活潑且與潮流接軌的特色。

西裝筆挺的成熟男性詮釋出台灣人精明穩重的形象，有趣髮型為台南知名小吃虱目魚、領帶則是金門風獅爺，而宜蘭龜山島作為西裝的口袋巾，畫龍點睛之處還有化為手錶錶帶的台北北門。

頭戴優雅寬沿帽的女性款，設計中可看到帽沿處的台中國家歌劇院，上衣則包含嘉義阿里山神木、馬祖芹壁村與苗栗油桐花，脖子上的項鍊是澎湖雙心石滬與配戴為耳環的高雄貨輪，仔細一看會發現台東的衝浪波瀾成為其飄逸的秀髮，呈現台灣女性成熟且獨具魅力的一面。

具有活力的年輕男性有著花蓮太魯閣形成的潮流髮型，衣著包含了屏東鵝鑾鼻燈塔、新竹城隍廟以及基隆港，表現出台灣人樂觀、誠懇且具好奇心的形象。

「可口可樂」台灣瓶囊括全台20個城市的特色景點，分別呈現於「可口可樂」及「可口可樂zero」易開罐與寶特瓶包裝上，即日起於全台便利商店、超市及各大量販店販售。此外，「可口可樂」即日起至7/7舉辦「因為有你，台灣好美」抽獎活動，可隨時關注台灣官網：http://www.coke.com.tw

「可口可樂」台灣瓶600毫升寶特瓶，共4款圖形。圖／可口可樂公司提供
「可口可樂」台灣瓶600毫升寶特瓶，共4款圖形。圖／可口可樂公司提供

可口可樂 台灣人

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