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1個便當780！班味廚房「A5和牛＋鵝肝便當」還灑金箔
藏身於南港巷弄間的「班味廚房」（Ben’s Kitchen）近期新推出4大系列的特色便當。除了99元的親民款之外，最頂級的王者班味系列，更使用日本A5和牛、匈牙利鵝肝等食材入菜，推出「和牛鵝肝餐盒」，每份要價780元，另外還有老天鵝肝餐盒、A5超牛逼和牛餐盒等不同選擇。
班味廚房的創辦人Ben過去於澳門、拉斯維加斯等地發展，返台後將兩大娛樂型城市所追求的高端元素，結合在地滋味後，以類似雲端廚房的概念，打造出班味廚房，專攻於精緻型餐盒。並且地點刻意選在非主流商業區，藉此降低房租，連帶回饋於售價上。
店內目前共有驚喜班味、世界班味、王者班味與醬臨班味等4種系列。「世界班味」以各國特色美食為主角，推出澳門葡式非洲雞、香煎脆挪威鮭魚、舒服厚切板腱牛等8種口味的餐盒，每盒售價自140元起。而「驚喜班味」共有鹽烤鮮甜鯖魚、蜜汁香烤雞腿等21種口味，每盒均為99元，僅限20份以上團購。至於「醬臨班味」則有年年有魚辣椒醬、神蹟妙蒜辣椒醬等不同的醬料。
當中最頂級的「王者班味」系列，產品採季節性限定。本次推出的「便當之神和牛鵝肝餐盒」，使用90公克的匈牙利鵝肝、85公克的日本A5和牛兩種頂級食材作為主角，上頭還灑上食用金箔，激發出濃烈的奢侈感，每盒售價也達到780元。另外也有單主菜的「老天鵝肝餐盒」、「A5超牛逼和牛餐盒」，各自使用150公克的鵝肝、150公克的和牛，售價各為580元、680元。儘管王者班味系列的售價均超過500元，但業者也透露，自開賣以來已經售出10餘個，未來還會再以時令海鮮推出新款商品。
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