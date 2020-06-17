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美妝、日用品送到家！屈臣氏、Uber Eats攜手6月底推外送服務

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏App推出「電子儲值卡」及「電子禮物卡」功能。圖／屈臣氏提供
屈臣氏App推出「電子儲值卡」及「電子禮物卡」功能。圖／屈臣氏提供

防疫時期避免接觸，越來越多人習慣使用網購或外送服務，屈臣氏宣布將於6月底與Uber Eats攜手推出外送服務，面膜、化妝品、衛生紙、衛生棉等消耗量較大的美妝、保養、生活個人用品都能透過Uber Eats選購、直接外送到家，不必出門就能輕鬆採購。

以往於屈臣氏網路商店或App購物，通常約1～3天可至門市取貨，即日起有超過400家門市提供「快速取貨」服務，下訂單後最快2小時就可前往選定的門市取貨，完成訂單後還可獲得50元電子折價券，單筆消費滿200元再送門市折價券50元。

屈臣氏App至今下載人次破290萬，今年推出「電子儲值卡」及「電子禮物卡」功能，寵i會員可於屈臣氏App啟用「電子儲值卡」功能，至屈臣氏實體門市或直接於App內就可儲值，結帳更快速便利，即日起至7月29日單筆儲值滿1,000元就送15,000寵i點數；「電子禮物卡」配合不同節慶和送禮情境提供多款卡面和面額，在屈臣氏網路商店和門市都可以使用。

此外，屈臣氏加碼推出寵i會員獎勵計畫，推薦新好友加入屈臣氏寵i會員，好友透過推薦代碼註冊完成後，就可獲得100元屈臣氏電子折價券，好友不限金額完成首筆消費，推薦人也可以獲得100元電子折價券，推薦名額無上限。

衛生紙 儲值卡

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