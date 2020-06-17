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金車噶瑪蘭「隨身調酒吧」全台開張！首款罐裝調酒上市

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
全台首支罐裝琴通寧上市。圖／金車提供
全台首支罐裝琴通寧上市。圖／金車提供

今年夏天，金車又有新創舉。噶瑪蘭正式推出兩款低酒精調酒飲品「噶瑪蘭威士忌蘇打調酒KAVALAN Highball」、「噶瑪蘭琴通寧調酒KAVALAN Gin & Tonic」，分別以噶瑪蘭單一麥芽威士忌及噶瑪蘭琴酒為基底，即日起於全台7-Eleven、全家便利商店搶先開賣。

金車噶瑪蘭於2008年上市第一瓶在台灣生產釀造、屬於台灣人的威士忌「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」，十多年來在世界各大烈酒競賽中，榮獲超過8座世界冠軍、400面金牌的殊榮；2018年更推出首款琴酒作品「噶瑪蘭琴酒」，融入紅心芭樂、楊桃、金棗等宜蘭盛產的水果風味。

新登場的「噶瑪蘭琴通寧調酒KAVALAN Gin & Tonic」，是台灣市面第一款罐裝琴通寧，包裝以「純淨」為概念，白底罐身點綴著杜松子圖像，呼應整體清爽、帶有舒服草本的風味；「噶瑪蘭威士忌蘇打調酒KAVALAN Highball」則將星空化為設計靈感，漸層的深藍色瓶身與金色線條，勾勒出寧靜夜晚的璀璨，也象徵暢飲後心靈的平靜與暢快。

金車集團總經理李玉鼎表示，這兩款調酒，分別採用金車上市的第一支噶瑪蘭經典 威士忌和琴酒作為基酒，「打開直接喝就像是酒吧現調的經典風味，Highball爽冽暢快、 Gin & Tonic 清新爽口，未來也會再推出其他的調酒飲品」。

噶瑪蘭兩款調酒飲品，即日起於 7-Eleven、全家便利商店開賣，其餘各大通路也將陸續上架販售。「噶瑪蘭威士忌蘇打調酒KAVALAN Highball」建議售價60元、「噶瑪蘭琴通寧調酒KAVALAN Gin & Tonic」建議售價55元，新品上市期間各大通路亦享有嘗鮮優惠價。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

罐裝調酒倒出來就能喝，就像行動酒吧。圖／金車提供
罐裝調酒倒出來就能喝，就像行動酒吧。圖／金車提供
以金車上市的第一支噶瑪蘭經典威士忌為基酒的罐裝調酒。圖／金車提供
以金車上市的第一支噶瑪蘭經典威士忌為基酒的罐裝調酒。圖／金車提供

噶瑪蘭 便利商店 台灣人

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