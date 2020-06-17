有熊出沒！ORIS限量超夯青銅表 官網開放選號搶貨中

會隨時間而氧化的「青銅」材質，在過去數年間成為市場熱愛的表殼材料。ORIS並非近代首個推出青銅腕表的品牌，但近日發表的2020年新款Hölstein 2020限量腕表，卻在表殼以外，罕見在表帶、表面也運用青銅為材質，並採全球限量250只發行。

過去使用青銅為表殼的原因在於：青銅會隨時間在表面產生鏽蝕，帶有歲月變化的浪漫，但青銅因質材較軟，一般並未使用於表帶。這次ORIS極罕見地將全表外在高度換上青銅，但顯示時間的表面則經特殊鍍膜，不因使用時間久遠而產生變化。同時表底蓋再刻上ORIS Bear小熊圖案，可愛而逗趣，全世界限量250只，專賣店和ORIS官方網站都可購入，而專賣店因在百貨通路，活動時或有折扣，但官方網站購買則可選號、並等同台幣定價，相對更有吸引力。