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有熊出沒！ORIS限量超夯青銅表 官網開放選號搶貨中

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
表殼、表帶、表面全數使用青銅為材質的限量腕表，表面經過特殊塗層，不會產生質變。圖 / ORIS提供。
表殼、表帶、表面全數使用青銅為材質的限量腕表，表面經過特殊塗層，不會產生質變。圖 / ORIS提供。

會隨時間而氧化的「青銅」材質，在過去數年間成為市場熱愛的表殼材料。ORIS並非近代首個推出青銅腕表的品牌，但近日發表的2020年新款Hölstein 2020限量腕表，卻在表殼以外，罕見在表帶、表面也運用青銅為材質，並採全球限量250只發行。

過去使用青銅為表殼的原因在於：青銅會隨時間在表面產生鏽蝕，帶有歲月變化的浪漫，但青銅因質材較軟，一般並未使用於表帶。這次ORIS極罕見地將全表外在高度換上青銅，但顯示時間的表面則經特殊鍍膜，不因使用時間久遠而產生變化。同時表底蓋再刻上ORIS Bear小熊圖案，可愛而逗趣，全世界限量250只，專賣店和ORIS官方網站都可購入，而專賣店因在百貨通路，活動時或有折扣，但官方網站購買則可選號、並等同台幣定價，相對更有吸引力。

另外IWC 2020年新款的葡萄牙計時碼表（IW371615），除了系出經典的葡萄牙（Portugieser）系列，綠色表面並未限量已在市場有不俗詢問度，但這款腕表將僅能透過電子商務交易、並在專賣店取貨的形式購買，目前台灣預估僅到貨個位數以內，只能說好貨常（藏）在網路電商裡，手腳要快。

ORIS，Hölstein 2020限量腕表，全青銅材質，43毫米，自動上鏈機芯，計時碼表功能，全球限量2,020只，15萬元。圖 / ORIS提供。
ORIS，Hölstein 2020限量腕表，全青銅材質，43毫米，自動上鏈機芯，計時碼表功能，全球限量2,020只，15萬元。圖 / ORIS提供。
ORIS Hölstein 2020限量腕表背逗趣的小熊Logo，讓人愛不釋手、童心大發。圖 / ORIS提供。
ORIS Hölstein 2020限量腕表背逗趣的小熊Logo，讓人愛不釋手、童心大發。圖 / ORIS提供。
已在市場有高詢問度的IWC葡萄牙計時碼表（IW371615），今年僅到貨個位數以內，並僅能透過電子商務購入、並在專賣店取貨。圖 / IWC提供。
已在市場有高詢問度的IWC葡萄牙計時碼表（IW371615），今年僅到貨個位數以內，並僅能透過電子商務購入、並在專賣店取貨。圖 / IWC提供。

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