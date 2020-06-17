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製鞋龍頭寶成跨足運動通路 落腳竹科打造YYsports新形態概念店

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
製鞋龍頭寶成集團跨界運動通路，落腳竹科打造首間YYsports新形態概念店。圖／YYsports提供
製鞋龍頭寶成集團跨界運動通路，落腳竹科打造首間YYsports新形態概念店。圖／YYsports提供

過去幫Nike、adidas和Timberland等運動休閒大廠代工，素有製鞋龍頭美譽的寶成集團，也正式跨足了通路，成立YYsports新形態運動概念店，首店就落腳新竹科學園區，帶給消費者全新的五感體驗共享空間。

由寶成集團的子公司寶勝國際出資，以提供愛運動人全面體驗為出發，創造YYsports概念店，除了備有各式品牌商品，更有課程、星級主廚餐點、商品量身服務、互動科技實境體驗、專屬跑團訓練等。室內面積達260坪的YYsports竹科概念店，整合集團經營多年的在地運動賽事與竹科園區運動圈，除了販售熱門運動商品，還備有運動穿戴裝置和配件，滿足消費者跑步、訓練、籃球、瑜珈、休閒等各種相關需求。即使，竹科的消費者多以男性為主，但YYsports在二樓的樓面，還設置了專區，讓女性消費者享受舒適又獨立的購物環境。

針對女性消費者，YYsports新形態運動概念店也特別設立了專區，享受舒適又獨立的購物環境。圖／YYsports提供
針對女性消費者，YYsports新形態運動概念店也特別設立了專區，享受舒適又獨立的購物環境。圖／YYsports提供

這家概念店不僅有商品可供選購，最特別的還是可享用與台中裕元花園酒店主廚共同研發的發營養美味餐點，以及運動諮詢專區，能讓消費者有更準確的建議，搭配多功能訓練教室、讓運動有效又好玩。還能體驗獨家開發可模擬各種跑步情境的Running Lab，踏上特製情境式跑步設備，完整感受商品並挑選到最適合自己的裝備。另外為了滿足現代人隨時都想打卡拍照的需求，YYsports概念店還備有獨家的270度環形穿搭攝影棚，能在穿搭完之後，拍下獨特的動態影像，並傳送到APP當中，可以馬上查看並分享到線上社群，讓人覺得新鮮。

YYsports新形態運動概念店，打造了可模擬各種跑步情境的Running Lab，能完整感受商品並挑選到最適合自己的裝備。圖／YYsports提供
YYsports新形態運動概念店，打造了可模擬各種跑步情境的Running Lab，能完整感受商品並挑選到最適合自己的裝備。圖／YYsports提供

YYsports與台中裕元花園酒店主廚共同研發的發營養美味餐點。圖／YYsports提供
YYsports與台中裕元花園酒店主廚共同研發的發營養美味餐點。圖／YYsports提供

新竹 酒店 攝影

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