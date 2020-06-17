文青的第4款選擇！Aesop今夏終於推出苦橙香檸味潔膚露

暌違11年，文青品牌Aesop終於推出第4款身體潔膚露，以適合夏天清爽、溫和的「苦橙香檸身體潔膚露」，為炎熱天氣中的沐浴，能聞到散發柑橘調性，感到身心靈放鬆，淨化肌膚，將身上多餘的疲勞一併帶走。

Aesop全球創新總監凱特·福布斯（Kate Forbes）表示，許多喜愛顧客們一直期待推出柑橘類成分的潔膚產品，在相隔11年後，Aesop終於推出第4款潔膚露。

苦橙香檸身體潔膚露內含有苦橙、茉莉、檸檬皮和葡萄柚皮精油等植萃精油，能淨化夏日油膩的肌膚，即使在寒冷冬天，也能有著神清氣爽的感受。

同調性「柑橘調性」的身體產品，還有「屏息以待身體精油」、「苦橙甦活身體凝膠」、「Aesop橙香身體乳霜」，使用潔膚露後，身體的保濕與舒緩，是最重要的。

雖然夏天看似肌膚出油狀況增加了，但肌膚同時在流失更多的水分，想要維持一整年的好膚質，怕油膩肌膚適合苦橙甦活身體凝膠、Aesop橙香身體乳霜，兩者清爽質地，洗澡後讓精油香氣，與肌膚舒適度更提升，苦橙甦活身體凝膠以蘆薈為基底，是去海灘、外出最好的急救良方，冰鎮後使用更舒緩。