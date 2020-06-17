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全聯We Sweet芒果季！獨家販售吳寶春芒果米蘭麵包
夏日瘋芒果，全聯We Sweet芒果季登場，自6/19起至7/02期間推出8款現貨甜點，嚴選台南愛文芒果，搭配進口法國芒果泥，售價69元~129元。同時，也首次推出全聯最高檔預購麵包，獨家販售由世界麵包冠軍師傅吳寶春研發的「芒果米蘭麵包」。
全聯表示，8款甜點首推新作「芒果奶蓋舒芙蕾」，鬆軟乳酪舒芙蕾淋上芒果奶蓋，內餡使用濃郁芒果果醬，是夏天必吃的清爽美味。「芒果舒芙蕾」則是使用進口奶油乳酪製成舒芙蕾蛋糕體，加上楊枝甘露內餡，搭配微酸的芒果鮮奶油，再鋪上新鮮芒果丁。小巧時尚的「芒果果漾塔」，以香酥紮實的塔餅，搭配清爽優格乳酪餡，鋪上Q軟芒果凍，手工堆疊成金字塔的新鮮芒果丁，再灑上開心果碎粒，吃的到果肉，聞的到香甜。
至於黃白相間色澤的「芒果生乳酪」，使用進口乳酪製成生乳酪慕斯，堆疊上芒果慕斯及酸甜芒果凍，口感清爽。「芒果生乳捲」則是將綿密濕潤的芒果戚風捲入一整顆新鮮芒果，搭配順口的生乳餡，絕對是必嘗清單。而去年熱銷的「芒果奶凍捲」也再度回歸，深受消費者喜愛的盆子甜點、波士頓派，也推出 「芒果盆子」、「芒果波士頓派」風味。
此次芒果季商品，另一大亮點是首推世界麵包冠軍師傅吳寶春的獨家預購品項「芒果米蘭麵包」，這也是全聯歷年預購麵包品項中價格最高的一款，售價489元；選用義大利石磨麵粉、比利時Corman頂級奶油，AA級優質蛋與義大利天然水式酵母，入口有著濃郁多 汁的芒果、綿密細緻的柔香麵包，且水果風味會隨時間愈陳愈香，不論搭配咖啡或 茶飲，都很對味。預購日期2020/6/19~7/2，提貨日期則分為兩階段，6/19~6/25訂 購，統一於6/28取貨；6/26~7/2訂購，統一於7/5取貨。
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