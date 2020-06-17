全聯We Sweet芒果季！獨家販售吳寶春芒果米蘭麵包

夏日瘋芒果，全聯We Sweet芒果季登場，自6/19起至7/02期間推出8款現貨甜點，嚴選台南愛文芒果，搭配進口法國芒果泥，售價69元~129元。同時，也首次推出全聯最高檔預購麵包，獨家販售由世界麵包冠軍師傅吳寶春研發的「芒果米蘭麵包」。

全聯表示，8款甜點首推新作「芒果奶蓋舒芙蕾」，鬆軟乳酪舒芙蕾淋上芒果奶蓋，內餡使用濃郁芒果果醬，是夏天必吃的清爽美味。「芒果舒芙蕾」則是使用進口奶油乳酪製成舒芙蕾蛋糕體，加上楊枝甘露內餡，搭配微酸的芒果鮮奶油，再鋪上新鮮芒果丁。小巧時尚的「芒果果漾塔」，以香酥紮實的塔餅，搭配清爽優格乳酪餡，鋪上Q軟芒果凍，手工堆疊成金字塔的新鮮芒果丁，再灑上開心果碎粒，吃的到果肉，聞的到香甜。

至於黃白相間色澤的「芒果生乳酪」，使用進口乳酪製成生乳酪慕斯，堆疊上芒果慕斯及酸甜芒果凍，口感清爽。「芒果生乳捲」則是將綿密濕潤的芒果戚風捲入一整顆新鮮芒果，搭配順口的生乳餡，絕對是必嘗清單。而去年熱銷的「芒果奶凍捲」也再度回歸，深受消費者喜愛的盆子甜點、波士頓派，也推出 「芒果盆子」、「芒果波士頓派」風味。