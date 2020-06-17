天氣熱 麗寶樂園馬拉灣推水上龍舟賽

天氣很熱，麗寶樂園渡假區一年一度的「馬拉灣人體龍舟賽」將在端午連假登場，遊客須四人一組搭配泳圈划水前行，最快抵達終點者可獲得價值千元禮物，馬拉灣即日起至6月30日推出三項門票優惠，馬拉灣、摩天輪第二人只要20元，馬拉灣原票價750元、比基尼月199元、三鐵警消本人199元。

麗寶樂園表示，人體龍舟大賽是馬拉灣每年端午的期間限定趣味競賽，不論男女或大人小孩都可報名，今年歡慶馬拉灣20周年，將原本龍舟競賽的奪標物由粽子改為蛋糕，最快將蛋糕帶回終點的隊伍，即可獲得摩天輪免費搭乘券4張。

歡慶馬拉灣20周年，即日起至6月30日推出三項門票優惠，兩人同行玩馬拉灣或搭摩天輪，第一人購買全票，第二人只要20元；每天中午12點前穿三片式比基尼或三角泳褲購票入園者，門票只要199元；感謝三鐵警消人員的辛勞，任職於高鐵、台鐵、捷運、警察、消防員、義警、義消、民防人員、海巡警務人員等相關現任人員，出示相關有效證件購票，享水陸樂園二擇一門票199元。