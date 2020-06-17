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香味能安撫動盪！梵克雅寶帶大家旅行、MFK用香療癒

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
夏日香水登場。圖／品牌提供
夏日香水登場。圖／品牌提供

總給人療癒感的香氛，在動盪的時代依舊持續看漲，越來越多品牌推出獨特香水，或更加快推出新香味的腳步。羽絨服之王MONCLER日前宣布將於2020年，推出品牌首款香氛；Van Cleef & Arpels梵克雅寶旗下王者系列，又有新成員「異國伊蘭伊蘭」，法國精品香氛Maison Francis Kurkdjian（MFK）則帶來24小時的完美香氛體驗「Aqua Universalis永恆之水」。

頂級珠寶品牌梵克雅寶也早跨足香氛領域，2018年推出頂級香氛王者系列，有著黑色漆器木盒的包裝，印上金色Logo，瓶身也以全黑搭配黑色琺瑯漆瓶蓋，極具有王者的尊貴象徵。日前也推出全新香味「異國伊蘭伊蘭」，以伊蘭伊蘭做為主香調，辛辣中帶點溫暖的香氣，讓人一聞難忘。

盛產於東南亞的伊蘭伊蘭，味道結合果香與辛辣感，香氣中還添加荳蔻，濃郁中帶領大家探索異國情調，結合高貴的藏紅花，充滿性感分為，最後以廣藿香、香草收尾，為這美好的記憶封存。

MFK以旗下最經典的香氣「Aqua Universalis 永恆之水」，推出最完整的香味系列，最經典的永恆之水淡香水以柑橘、花香與麝香為主，是每個人都會喜愛的香調，淡香精版本則加重花香味，濃郁感更盛。另也有沐浴露、身體乳、護手霜與髮香噴霧，讓自己一整天都能徜徉在永恆之水的香味中。

MONCLER宣布將推出首款香氛。圖／摘自IG
MONCLER宣布將推出首款香氛。圖／摘自IG
MFK Aqua Unerversalis永恆之水淡香水／70ml／5,500元。圖／MFK提供
MFK Aqua Unerversalis永恆之水淡香水／70ml／5,500元。圖／MFK提供
MFK Aqua Unerversalis永恆之水淡香水／70ml／5,500元。圖／MFK提供
MFK Aqua Unerversalis永恆之水淡香水／70ml／5,500元。圖／MFK提供
梵克雅寶王者系列異國伊蘭伊蘭／125ml／9,250元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶王者系列異國伊蘭伊蘭／125ml／9,250元。圖／梵克雅寶提供

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