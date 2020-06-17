香味能安撫動盪！梵克雅寶帶大家旅行、MFK用香療癒

總給人療癒感的香氛，在動盪的時代依舊持續看漲，越來越多品牌推出獨特香水，或更加快推出新香味的腳步。羽絨服之王MONCLER日前宣布將於2020年，推出品牌首款香氛；Van Cleef & Arpels梵克雅寶旗下王者系列，又有新成員「異國伊蘭伊蘭」，法國精品香氛Maison Francis Kurkdjian（MFK）則帶來24小時的完美香氛體驗「Aqua Universalis永恆之水」。

頂級珠寶品牌梵克雅寶也早跨足香氛領域，2018年推出頂級香氛王者系列，有著黑色漆器木盒的包裝，印上金色Logo，瓶身也以全黑搭配黑色琺瑯漆瓶蓋，極具有王者的尊貴象徵。日前也推出全新香味「異國伊蘭伊蘭」，以伊蘭伊蘭做為主香調，辛辣中帶點溫暖的香氣，讓人一聞難忘。

盛產於東南亞的伊蘭伊蘭，味道結合果香與辛辣感，香氣中還添加荳蔻，濃郁中帶領大家探索異國情調，結合高貴的藏紅花，充滿性感分為，最後以廣藿香、香草收尾，為這美好的記憶封存。