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最正環保大使 艾瑪華森加入開雲集團成永續委員會主席
最近才因為跨性別人權議題被網友指控槓上哈利波特原著作者J.K羅琳的艾瑪華森（Emma Watson），又有最新動作。曾被選為聯合國全球親善大使，向來積極參與公眾事務、推廣環保概念的她，正式加入精品開雲集團（Kering）董事會，成為永續委員會主席。
旗下有GUCCI、BOTTEGA VENETA、Saint Laurent等品牌的開雲集團近日宣布，除了艾瑪華森之外，還有大陸女性企業家柳青、前瑞士信貸首席執行官譚天忠等人都將加入集團董事會。其中艾瑪華森負責的永續委員會，是開雲近期致力推廣的重點議題，以GUCCI為例，日前才於Instagram平台推出全新帳號Instagram.com/GucciEquilibrium，並同步更新「古馳平衡計畫」網站，展現品牌持續推動地球和人文可持續發展所做出的承諾與貢獻，另外也推出第一個永續發展系列商品，進一年多來更在品牌運營及供應鏈完全實現碳中和、簽署《時尚公約》等。
而艾瑪華森一直以來在環境保育的推廣也不遺餘力，她是「可持續時裝平台Good On You」的支持者，也曾開通IG帳號來分享自己穿著永續概念製成的服裝造型等。日後在與開雲集團的合作下，勢必也能繼續提出更多可嘗試的環保策略。
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