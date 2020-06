沒有什麼比環保還重要！GUCCI推出首個可持續系列

近年來積極響應環保議題、推動可持續發展政策的GUCCI,終於推出了首個可持續系列「OFF THE GRID」,全部商品採用再生、有機與生物基材料等製成,並搭配中性外型,不只環保也非常百搭不設限。

這次使用的材質包括尼龍廢料,以及用前/用後產生廢料而製成的ECONYL®再生尼龍等等,商品種類包含多款旅行箱、配飾、鞋履及成衣單品,像是迷你多功能包、水桶包、運動風衣、運動鞋、棒球帽等等,大多搭配極強的功能性,在黃、黑、橘三大主題色系的點綴下,呈現突破性別刻板印象限制的中性風格。

「OFF THE GRID」全球形象廣告再次邀請攝影師兼導演Harmony Korine操刀,呈現創意總監Alessandro Michele對烏托邦的美好憧憬。Alessandro Michele表示:「該系列是團隊通力協作的成果,每位同仁皆有所付出。形象廣告也是如此,畫面中的人們有著創新的主張。我想像著,我們能夠在城市中心建造樹屋,大家彼此相伴,好像在公園中玩耍的孩童。因為我們都需要建造這樣的房屋,或者,在這星球上找到這一所在;即便它看似虛妄,抑或,遙不可及。」

取景於都會中心的形象廣告,呈現多個當代都市居民的自然主義樹屋生活方式,更與背景的摩天大樓形成鮮明的對比。當中主演包括積極參與社會運動的女星珍芳達(Jane Fonda)、音樂人兼演員的石原貴雅、環保使者兼冒險家David de Rothschild,以及曾榮獲格萊美獎的饒舌歌手兼唱作人Lil Nas X、音樂人King Princess。而以「OFF THE GRID」系列大片為主題的全新GUCCI藝術牆(Gucci ArtWall)也於6月15日開始陸續亮相,包含台灣的永康街牆面也會跟著換新主題。