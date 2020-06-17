沒有什麼比環保還重要！GUCCI推出首個可持續系列

近年來積極響應環保議題、推動可持續發展政策的GUCCI，終於推出了首個可持續系列「OFF THE GRID」，全部商品採用再生、有機與生物基材料等製成，並搭配中性外型，不只環保也非常百搭不設限。

這次使用的材質包括尼龍廢料，以及用前/用後產生廢料而製成的ECONYL®再生尼龍等等，商品種類包含多款旅行箱、配飾、鞋履及成衣單品，像是迷你多功能包、水桶包、運動風衣、運動鞋、棒球帽等等，大多搭配極強的功能性，在黃、黑、橘三大主題色系的點綴下，呈現突破性別刻板印象限制的中性風格。

「OFF THE GRID」全球形象廣告再次邀請攝影師兼導演Harmony Korine操刀，呈現創意總監Alessandro Michele對烏托邦的美好憧憬。Alessandro Michele表示：「該系列是團隊通力協作的成果，每位同仁皆有所付出。形象廣告也是如此，畫面中的人們有著創新的主張。我想像著，我們能夠在城市中心建造樹屋，大家彼此相伴，好像在公園中玩耍的孩童。因為我們都需要建造這樣的房屋，或者，在這星球上找到這一所在；即便它看似虛妄，抑或，遙不可及。」

取景於都會中心的形象廣告，呈現多個當代都市居民的自然主義樹屋生活方式，更與背景的摩天大樓形成鮮明的對比。當中主演包括積極參與社會運動的女星珍芳達（Jane Fonda）、音樂人兼演員的石原貴雅、環保使者兼冒險家David de Rothschild，以及曾榮獲格萊美獎的饒舌歌手兼唱作人Lil Nas X、音樂人King Princess。而以「OFF THE GRID」系列大片為主題的全新GUCCI藝術牆（Gucci ArtWall）也於6月15日開始陸續亮相，包含台灣的永康街牆面也會跟著換新主題。