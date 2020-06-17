快訊

新冠肺炎解封流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒有什麼比環保還重要！GUCCI推出首個可持續系列

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
King Princess演出「OFF THE GRID」系列形象廣告。圖／GUCCI提供
King Princess演出「OFF THE GRID」系列形象廣告。圖／GUCCI提供

近年來積極響應環保議題、推動可持續發展政策的GUCCI，終於推出了首個可持續系列「OFF THE GRID」，全部商品採用再生、有機與生物基材料等製成，並搭配中性外型，不只環保也非常百搭不設限。

這次使用的材質包括尼龍廢料，以及用前/用後產生廢料而製成的ECONYL®再生尼龍等等，商品種類包含多款旅行箱、配飾、鞋履及成衣單品，像是迷你多功能包、水桶包、運動風衣、運動鞋、棒球帽等等，大多搭配極強的功能性，在黃、黑、橘三大主題色系的點綴下，呈現突破性別刻板印象限制的中性風格。

「OFF THE GRID」全球形象廣告再次邀請攝影師兼導演Harmony Korine操刀，呈現創意總監Alessandro Michele對烏托邦的美好憧憬。Alessandro Michele表示：「該系列是團隊通力協作的成果，每位同仁皆有所付出。形象廣告也是如此，畫面中的人們有著創新的主張。我想像著，我們能夠在城市中心建造樹屋，大家彼此相伴，好像在公園中玩耍的孩童。因為我們都需要建造這樣的房屋，或者，在這星球上找到這一所在；即便它看似虛妄，抑或，遙不可及。」

取景於都會中心的形象廣告，呈現多個當代都市居民的自然主義樹屋生活方式，更與背景的摩天大樓形成鮮明的對比。當中主演包括積極參與社會運動的女星珍芳達（Jane Fonda）、音樂人兼演員的石原貴雅、環保使者兼冒險家David de Rothschild，以及曾榮獲格萊美獎的饒舌歌手兼唱作人Lil Nas X、音樂人King Princess。而以「OFF THE GRID」系列大片為主題的全新GUCCI藝術牆（Gucci ArtWall）也於6月15日開始陸續亮相，包含台灣的永康街牆面也會跟著換新主題。

另外，官方應用程式（Gucci App）也會同步推出特別區塊，邀請使用者參與有關該系列設計理念與可持續生產工藝的主題小測驗。通過連續正確回答問題、建造虛擬城市樹屋，最終可解鎖專屬壁紙並分享至社交媒體平台。

OFF THE GRID系列水桶包，64,800元。圖／GUCCI提供
OFF THE GRID系列水桶包，64,800元。圖／GUCCI提供
OFF THE GRID系列高筒運動鞋，24,600元。圖／GUCCI提供
OFF THE GRID系列高筒運動鞋，24,600元。圖／GUCCI提供
OFF THE GRID系列亮橘運動風衣，51,500元。圖／GUCCI提供
OFF THE GRID系列亮橘運動風衣，51,500元。圖／GUCCI提供
OFF THE GRID系列亮黃迷你多功能包，32,800元。圖／GUCCI提供
OFF THE GRID系列亮黃迷你多功能包，32,800元。圖／GUCCI提供
女星珍芳達演出「OFF THE GRID」系列形象廣告。圖／GUCCI提供
女星珍芳達演出「OFF THE GRID」系列形象廣告。圖／GUCCI提供
Lil Nas X演出「OFF THE GRID」系列形象廣告。圖／GUCCI提供
Lil Nas X演出「OFF THE GRID」系列形象廣告。圖／GUCCI提供
OFF THE GRID系列亮橘迷你肩背包，24,600元。圖／GUCCI提供
OFF THE GRID系列亮橘迷你肩背包，24,600元。圖／GUCCI提供
David de Rothschild演出「OFF THE GRID」系列形象廣告。圖／GUCCI提供
David de Rothschild演出「OFF THE GRID」系列形象廣告。圖／GUCCI提供
OFF THE GRID系列多功能小型後背包，68,900元。圖／GUCCI提供
OFF THE GRID系列多功能小型後背包，68,900元。圖／GUCCI提供
OFF THE GRID系列亮橘漁夫帽，15,600元。圖／GUCCI提供
OFF THE GRID系列亮橘漁夫帽，15,600元。圖／GUCCI提供
OFF THE GRID系列多功能亮橘小型後背包，68,900元。圖／GUCCI提供
OFF THE GRID系列多功能亮橘小型後背包，68,900元。圖／GUCCI提供

Gucci

延伸閱讀

「今年紐約時裝周不玩了」 MICHAEL KORS開第一槍

全台只有99支！GUCCI嶄新6色絨霧唇膏超限量登場

羽毛般質地 GUCCI全12色「柔焦凝光粉餅」開賣！

夢幻粉紅、神秘黑 GUCCI煉金士花園再推超美新香氛

相關新聞

沒有什麼比環保還重要！GUCCI推出首個可持續系列

近年來積極響應環保議題、推動可持續發展政策的GUCCI，終於推出了首個可持續系列「OFF THE GRID」，全部商品採...

全智賢、古力娜扎愛McQUEEN黑色新包款 巨星氣場強大

Alexander McQUEEN官方微博日前發布將由全智賢出任韓國品牌大使後，持續以擠牙膏的方式釋出全智賢的美圖，日昨...

輕量化的極限大戰 Roger Dubis Graham Corum 各出奇招

輕量化是時代趨勢，無論是戶外運動、登山，人們總追求輕量化、減少負擔，但腕表的輕量化便仰賴科技，透過碳纖維或高科技物料，減...

皮卡丘、伊布刺繡配色 PEACH JOHN寶可夢系列開賣

長大了也許不再愛看卡通，但把經典卡通角色穿上身可能是不少人依然保有的穿搭樂趣之一。今年春天剛上市的PEACH JOHN姊...

U值媒／艱苦的人才懂艱苦人的感受 做工的人

艱苦的人才懂艱苦人的感受。台灣原創影集《做工的人》感動訴說每個人背後的偉大故事。看完這齣戲之後也特別有感觸，辛苦工作的藍領階級、無家可歸的街友、賣身的妓女，也許曾經他們都跟你我一樣有更多的選擇，但是你比他好運一點，有個好父母，有個好工作，有個好貴人幫助你，而他們在人生的道路上也許就差那一點好運，才會做出不得以的選擇，也許家有老小要養、也許經商失敗、也許只有這樣才能養活自己，所以千萬不要用自以為是的標準來評斷他人的人生，每個人背後都有一段屬於他們自己的人生故事。

林宥嘉談丁文琪太甜 全新「放閃」神器加冕老婆

向來在感情世界中低調內斂的林宥嘉與丁文琪（Kiki），鮮少公開談論對彼此的想法，這次為代言品牌點睛品PROMESSA六月...

歡慶台灣豬成為口蹄疫非疫區 家樂福限時3天優惠85折

經過了24年的努力及等待，台灣正式從世界動物衛生組織口蹄疫區除名，意味著台灣豬肉將可再外銷，家樂福歡慶台灣豬肉再次站上世...

迴轉壽司也能「無菜單」！海壽司新推「每日鮮撈」系列

一般迴轉壽司，多是以固定食材為主，方便用餐民眾依菜單挑選。連鎖迴轉壽司「海壽司」今夏即推出「每日鮮撈」系列，選用當日現撈...

搶攻618購物熱潮！UNIQLO整合虛實通路同步祭出新優惠

在疫情趨緩，生活解封後，迎來的首個購物節就是「618」，為了要抓住這波後疫情時代商機，平價時尚的UNIQLO也整合了線上...

最貴氣的「寵物飼料碗」 愛馬仕秋冬配件系列超有趣

愛馬仕今年的年度主題為「匠·新」（Innovation of making），強調在傳統細膩工藝之中注入創新概念，打造與...

高鐵首推澎湖交通聯票 超夯小琉球行程繼續賣

漫遊台灣海島美麗風情。台灣高鐵公司今天宣布推出全新期間限定的「高鐵+澎湖」交通聯票，即日起至9月30日止，一次滿足旅客海...

「今年紐約時裝周不玩了」 MICHAEL KORS開第一槍

繼3月底巴黎高級時裝暨時尚聯合會（Fédération de la Haute Couture et de la Mod...

熱門新聞

屏安醫院副院長失蹤十日獲救 專家指出2續命關鍵

大樂透1.06億獎落台中一人獨得 端午加碼兩人中100萬

生魚片、和牛、握壽司！ 日料吃到飽「旭集」要去高雄了

地牛翻身！東部海域規模4.7地震 最大震度宜蘭3級

魷魚、透抽長得像分不清？他用4張原子筆畫分出水產區別

大樂透頭獎獎落台中大里 彩券行隔9年再開頭彩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。