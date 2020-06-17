沒有什麼比環保還重要！GUCCI推出首個可持續系列
近年來積極響應環保議題、推動可持續發展政策的GUCCI，終於推出了首個可持續系列「OFF THE GRID」，全部商品採用再生、有機與生物基材料等製成，並搭配中性外型，不只環保也非常百搭不設限。
這次使用的材質包括尼龍廢料，以及用前/用後產生廢料而製成的ECONYL®再生尼龍等等，商品種類包含多款旅行箱、配飾、鞋履及成衣單品，像是迷你多功能包、水桶包、運動風衣、運動鞋、棒球帽等等，大多搭配極強的功能性，在黃、黑、橘三大主題色系的點綴下，呈現突破性別刻板印象限制的中性風格。
「OFF THE GRID」全球形象廣告再次邀請攝影師兼導演Harmony Korine操刀，呈現創意總監Alessandro Michele對烏托邦的美好憧憬。Alessandro Michele表示：「該系列是團隊通力協作的成果，每位同仁皆有所付出。形象廣告也是如此，畫面中的人們有著創新的主張。我想像著，我們能夠在城市中心建造樹屋，大家彼此相伴，好像在公園中玩耍的孩童。因為我們都需要建造這樣的房屋，或者，在這星球上找到這一所在；即便它看似虛妄，抑或，遙不可及。」
取景於都會中心的形象廣告，呈現多個當代都市居民的自然主義樹屋生活方式，更與背景的摩天大樓形成鮮明的對比。當中主演包括積極參與社會運動的女星珍芳達（Jane Fonda）、音樂人兼演員的石原貴雅、環保使者兼冒險家David de Rothschild，以及曾榮獲格萊美獎的饒舌歌手兼唱作人Lil Nas X、音樂人King Princess。而以「OFF THE GRID」系列大片為主題的全新GUCCI藝術牆（Gucci ArtWall）也於6月15日開始陸續亮相，包含台灣的永康街牆面也會跟著換新主題。
另外，官方應用程式（Gucci App）也會同步推出特別區塊，邀請使用者參與有關該系列設計理念與可持續生產工藝的主題小測驗。通過連續正確回答問題、建造虛擬城市樹屋，最終可解鎖專屬壁紙並分享至社交媒體平台。
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